Sur Yapı mağdurları soL'a konuştu: '7 yıldır evsiziz, sahip çıkan yok'

Antalya'da 2014 yılından bu yana evlerine yerleşmeyi bekleyen Sur Yapı mağdurları geçtiğimiz gün bir araya gelerek eylem yaptı. Sur Yapı Satış Ofisi önünde bir araya gelen kalabalık 2 yılda teslim edilmesi gereken evlerinin 7 yıldır hala teslim edilmemesi üzerine tepkilerini dile getirirken, sorunu çözmek için muhatap bulamadıklarını ifade ettiler.

AKP'li Belediye ile başladı ama tamamlanmadı

2014 yılında Antalya'da AKP'li belediye başkanı Menderes Türel döneminde başlayan inşaat geniş bir alanı kapsıyor. Toplamda 80 ile 100 bin kişi arasında bir nüfusu ağırlamayı hedefleyen bu proje Antalya'nın merkezinde tramvay yoluna yakın ve merkeze ulaşımının kolay olmasıyla tanıtıldı yıllar boyunca. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olarak lanse edilen bu proje Sur Yapı'ya teslim edildi. Sürecin ticari ayrıntıları ise henüz bilinmiyor.

Menderes Türel döneminde 24 aylık sözleşme yaparak projeye dahil olan mahalle sakinleri opsiyonun 12 ay olacağına dair imza attı. Ancak mahalleliler aradan tam 7 yıl geçmesine rağmen hala evlerinin teslim edilmemesinden dert yanıyor. Süreç içinde belediyenin CHP'ye geçmesinden dolayı projenin yavaşladığı iddia edilirken, kimi hak sahipleri ise "AKP bizi bu projeyi yavaşlatarak terbiye etmek istiyor. Bizim bir günahımız yok. Evlerimizi istiyoruz. Sokakta kaldık" diyor.

'Çıkmazsanız evinizi yıkarız' dediler... Şimdi de daireleri teslim etmiyorlar'

Kentsel dönüşümün yaşandığı alanlar Antalya'nın Kepez ve Santral mahallelerini kapsıyor. Yaklaşık 6 bin gece konduyu ilgilendiren bu kentsel dönüşüm için "tarihin en büyük kentsel dönüşüm projesi" deniliyordu. Ancak bugünden bakınca anlaşılıyor ki birçok örnekte olduğu gibi burada da ciddi bir rant kapısı var ve öncelik buradaki rantın sürekliliğine verilmiş durumda.

Soruna dair soL Haber'e konuşan Hatice Kaya "Bizi o dönem zor evlerimizden çıkardılar. Mahallede yeterli çoğunluğu sağlayan firma kentsel dönüşüm projesinin yetkisini alınca geriye kalan ailelere resmen terör estirdi. Evlerimizden zorla çıkarmakla tehdit ettiler. 2014'te imzalanan projeleri 2016 yılında teslim etmeyi garanti ettiler. Sözleşmede elde olmayan nedenler ile projenin 12 ay daha uzayacak olma ihtimali vardı. Eyvallah buna da tamam dedik. Ama aradan 7 yıl geçti hala birçok eve çivi dahi çakılmadı. Hem zorla evlerimizden ettiler hem de çoğumuzu evsiz bıraktılar " diyor.

Sur Yapı'nın Antalya'daki bu kentsel dönüşüm çalışması aynı zamanda şehrin silüetini bozduğu, estetik bir yapıya sahip olmadığı ve tamamen çıkar odaklı olmasıyla da eleştiriliyor

'Tam 3260 daire teslim edilmeyi bekliyor'

Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan Kepez Mahalle Muhtarı Yusuf Küçükkaya "İnsanlar mağdur. Sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor. Mağdurların bir kısmı sorunun 2014'te başladığını ve eski belediye başkanıyla ilgisi olduğunu söylüyor. Kimisi de belediye değişince kasten yavaşlatıldığını ifade ediyor. Sorunun kaynağı her ne ise bu sorun acilen çözülmeli. İnsanlar evsiz ve mağdur. 7 yıldır çeşitli mahallelerde yaşamaya çalışıyorlar ve evlerine yerleşmeyi bekliyorlar. Azıcık hızlansa inşaat belki biz de umut bulacağız ama inanın çok yavaş ilerliyor" diye anlatıyor içinden geçtikleri süreci.

'Sur Yapı kendi dairelerini tıkır tıkır tamamlarken bizim dairelerde çivi çakılmıyor'

Firmanın herhangi bir açıklama yapmaması ve sorun yaşayan insanları muhatap almamasına dikkat çeken Muhtar Yusuf Küçükkaya, "Hani azıcık iş yapsalar, biraz umut bulacağız ama yok. Kendi firmalarında ordu gibi işçiler, çalışıyor tıkır tıkır. Ama halkın mağdur edildiği bloklara bakınca üç dört kişi göstermelik çalışıyor gibi duruyor. Hani sorsan orada da çalışıyoruz demek için. 2023 Haziran ayında teslim edilecek diyorlar. Evet isteseler yetişir ama hiç umut yok. Böyle giderse değil 2023, 7 yıl daha sürer. Buna yetkililerin acilen çözüm bulması gerekiyor." dedi.

Firmanın tanıtım sitesinde projenin hızla ilerlediği ifade ediliyor

'Eyleme katılanlar arasında tanıdık bir sima: AKP Kepez İlçe Başkanı'

Sur Yapı Satış Ofisi önünde yapılan eyleme katılanlar arasında mağdur edildiğini ifade edenlerden biri de AKP Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar'dı. Bayraktar projeden dolayı mağdur edildiğini ifade ederken "AKP döneminde her şey yolundaydı. CHP'ye geçince belediye çalışmalar durdu. Belediye başkanı Muhittin Böcek'in buraya gelerek halka bir açıklama yapması gerekiyor" dedi. Sorunu çözmek için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşeceğini ifade eden Bayraktar'ın mağdur sıfatıyla eyleme katılması aynı zamanda mahalle halkı tarafından çeşitli yorumlara neden oldu.

"Kira yardımı 1100 lira, bu miktar neye yeter?"

Konuya ilişkin soL'a konuşan mahalle sakinlerinden Yusuf Sarı "Şimdi bize 1100 ile 1150 lira arasında kira desteği yapılıyor. Kiraların ne kadar arttığı herkesin malumu. 7 yıl oldu başka yerlerde kiracıyız. Kendi evimizden olduk. Gül gibi gecekondumuz vardı burada. Kendimize yetiyorduk. Firma yetkiyi alana kadar "canım cicim" dedi. Yollar yapılacak AVM'ler kurulacak dedi. Biz o dönem imza atmadık. Ama çoğunluk sağlanıp da yetkiyi alınca, projeyi de 2014 yılındaki belediye imzalayınca adamlar "Ali kıran baş kesen" oldular bir anda. Çoğumuzu zorla çıkardılar evlerimizden. Şimdi Antalya'nın her yanında Kepez ve Santral mahallelerinden insanlar var. Kiraların en ucuzu 5000 lira oldu. Yahu kimsenin acıması yok mu? Bizim gidecek yerimiz mi var sanki. Bu proje hemen bitirilmeli dayanacak gücümüz kalmadı" diyor.

"Evi teslim edilenlerin sorunları bitmiş değil"

Kepez Mahalle Muhtarı Yusuf Küçükkaya evleri teslim edilen yuttaşların da sorunlarının bitmediğini belirtiyor. Küçükkaya "2400 civarında teslim edilen daire var. 3260 daire ise teslim edilmeyi bekliyor. Teslim edilen örneklerde de sorunlar bitmiş değil. Ciddi bir alt yapı sorunu var. Sağlık konusunda sorun yaşıyor insanlar. Burası daha çok belli bir yaşın üzerinde insanların yaşadığı yerler. Toplu konutları insanlar ekonomik nedenlerle tercih ediyor. Ancak buraya yakın bir sağlık ocağı dahi yok. Alışveriş için insanlar kilometrelerce uzağa gitmek zorunda. Pazarımız yok. Çocukların oyun alanı yok. Yani burada evleri teslim edilen ailelerin de sosyal hakları ellerinden alınmış oldu" diyor.

Sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade eden Yusuf Küçükkaya kendilerini muhatap alacak bir yetkili aradıklarını ifade ediyor. "Ne büyükşehir belediyesi ne de Sur Yapı bizi muhatap almıyor. Acilen bu konu çözülmeli. Kasım ayında tekrar bir araya gelmeyi ve daha güçlü bir şekilde sesimizi duyurmayı düşünüyoruz" diyen Küçükkaya sürecin takipçisi olacaklarını belirtiyor.