Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş "Gerekirse günlerce uyumadan hukuk mücadelesi yürüteceğiz, oyların çalınmasına asla izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.
Demirtaş'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Değerli arkadaşlarım,
Elinizde ıslak imzalı tutanak olduğu sürece, er geç gerçek sonuçlara ulaşacağız.
O oylar büyük çabalarla sandığa girdi. Gerekirse günlerce uyumadan hukuk mücadelesi yürüteceğiz, oyların çalınmasına asla izin vermeyeceğiz.
Ha gayret gençler."