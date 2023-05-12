Demirtaş: Erdoğan’ı destekleseydim hapiste değil, Saray’da Cumhurbaşkanı yardımcısı olurdum

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 6,5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçime ilişkin sosyal medya hesabından yeni paylaşım yaptı.

Demirtaş'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Seçim üzerinden karanlık planlar hazırlayan birçok güç odağı olabilir, olmasa anormal olur. Onları durdurmanın tek yolu ilk turda açık farkla bitirmek, sandığa sahip çıkmak ve alçakça operasyonlara kararlı şekilde direnmektir. Halktan herkes korkar; siz halksınız, korkmayın.

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük suç şebekesine karşı seçim kazanmak kolay değildi, siz kazandınız. Zaferinizi, geleceğinizi almalarına asla izin vermeyin, boyun eğmeyin. Sandığa gidin, oylarınıza sahip çıkın ve ilk turda bitirin bu işi.

Erdoğan’ı destekleseydim hapiste değil, Saray’da Cumhurbaşkanı yardımcısı olurdum ama onurunu yitirmiş bir hırsıza dönüşürdüm. 85 milyon barış içinde, eşitçe, kardeşçe yaşasın diye bu zulme direniyorum, boyun eğmiyorum. Siz de hakikatin yanında olun, ilk turda bitirin bu işi.

İlk kez böyle yan yana geldik, el ele verdik, demokrasimizi hep birlikte kurmak için sandığa gidiyoruz. Bu birlikteliğe saldıranlara bakmayın. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının zaferi, bu birliktedir. İlk turda bitirin bu işi.

Erdoğan-Bahçeli zihniyeti, Cumhuriyet tarihinin en bölücü zihniyetidir. Biz demokrasi etrafında birliği savundukça onlar ayrıştırıyor, kışkırtıyor, düşmanlaştırıyor. Yalanlara inanmayın, ilk turda bitirin bu işi.

Görevin çoğu sizde gençler, umut sizde gençler, Sandığa gidin, değişimi başlatın, oyları koruyun ve ilk turda bitirin bu işi."