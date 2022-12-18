Demirtaş: Encü'ye atılan tokadı Kürtler kesinlikle unutmayacak

İstanbul Kadıköy'de düzenlenen Adalet Nöbeti'nde bir polis eski HDP Şırnak Milletvekili ve HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı. O anları görüntüleyen Artı TV kameramanı Mehmet Zeki Kaya, gözaltına alındı. Kaya'nın emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan İstanbul Valiliği, "görüntüler" hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Twitter hesabından yaptığı bir açıklamayla olaya tepki gösterdi.

Demirtaş paylaşımında şunları kaydetti:

"Gırtlağına kadar pisliğe, suça bulaşmış bu iktidar haddini aşalı çok oldu.

Analarımıza yapılan bu saldırıyı ve Ferhat Encü'ye atılan tokadı Kürtler kesinlikle unutmayacak.

Siz daha tokat görmemişsiniz. Sandığı bekleyin, göstereceğiz!"