Demirtaş duyurmuştu: Selçuk Mızraklı tahliye edildi

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, yaklaşık 7 yılın ardından Edirne F Tipi Cezaevi’nden tahliye oldu.

Rudaw'ın haberine göre, Mızraklı, cezaevi çıkışında eşi Zeynep Mızraklı tarafından karşılandı. Mızraklı’yı karşılamak üzere DEM Parti yöneticileri, milletvekilleri de cezaevi önündeydi.

Mızraklı cezaevi önünde yaptığı konuşmada, "Ben, bizler, şu anda cezaevinde arkada duran onlarca yoldaşımız sizlerle beraber yürek bulduk. Güç bulduk. O enerji bize direncimizi katlattıran, mislendiren bir duruma dönüştü. Sizlerle beraber o gücü alarak hakkımızda usulsüzce, kumpaslarla, hukuk dışı bir şekilde kesilen cezalara karşın ayakta durmayı ve buradan başımız dik çıkmayı kendimize hayat ilkesi edindik" dedi.

'Türkiye açısından temel bir ayrım noktasına geldik, provokasyon olasılığı gözetilmeli'

Türkiye’nin önemli bir dönüm noktasında olduğunu söyleyen Mızraklı şöyle konuştu:

Türkiye açısından da temel bir ayrım noktasına geldik. Kritik bir süreç var. Bu kritik sürecin özellikle dışarıdan gelebilecek her türden provokasyon olasılığını da gözetilerek dikkatli bir şekilde, özenle ve hızlı yürütülmesi gerekiyor. Kaybettiğiniz şeyi kaybettiğiniz yerde arasınız derler. 2015 ve sonrası, geçmişin 100 yılın muhasebesine girmiyorum. 2015'in sonrasının en temel belirleyicisi hukuk dışılıktır. Hukukun dışına çıkmaktır.

'Barış ikliminden bahsediyoruz'

Mızraklı, "Bizim artık tabandan tavana, yani yerellerden Ankara'ya, merkeze kadar bütün merkezlere kadar demokrasinin adım adım, ilmek ilmek örülme sürecine girmiş durumdayız. Demokrasi olmazsa olmazıdır. Ortada bir barıştan bahsediyoruz arkadaşlar. Bir barış sürecinden, bir barış ikliminden bahsediyoruz. Barış iklimi öyle, hadi dün kavgalıydık, bugün de barışıyoruz deme durumu değildir" ifadelerini kullandı.

'Barış bildirgesiyle adeta Kuran'ın ilk ayeti olan Fatiha'sı okunmuş'

“Sürecin kritik noktasında Öcalan’ın başlattığı girişim var” diyen Mızraklı, şunları söyledi:

Bunun da kritik noktasında özellikle başta İmralı'da Sayın Öcalan tarafından başlatılmış. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah'ı verilmiş. Arkasından adeta o demokratik toplum ve barış bildirgesiyle adeta Kuran'ı Kerim'in ilk ayeti olan Fatiha'sı okunmuş. Fatiha iki türlüdür. Fatiha bir geçmişe dönüktür. Geçmişin kötülüklerine bir Fatiha okumadır. Bir de yeni bir döneme, yeni bir açılışa işaret eder. Bu Fatiha da o Fatiha'dır. Yeni bir dönem.

'Bu kapının önünde olması gereken Demirtaş’tı'

Mızraklı, “Bu kapının önünde olması gereken Demirtaş’tı. İçeri girmekten korkmuyorum. İçeri girmek için değil, buraya oradaki yoldaşlarımızı, Başkanımız Selahattin'i almak için gelmek istiyorum” dedi.

Selçuk Mızraklı'nın bugün tahliye edileceğini 4,5 yıllık hücre arkadaşı Selahattin Demirtaş duyurmuştu.

Ne olmuştu?

31 Mart 2019 yılındaki yerel seçimlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen HDP'li Selçuk Mızraklı, hakkında yürütülen soruşturmalar gerekçe gösterilerek 19 Ağustos 2019 tarihinde Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanları ile birlikte görevden uzaklaştırılmıştı.

Mızraklı, Ekim 2019'da "örgüt üyesi" iddiasıyla tutuklandı. Mızraklı, 9 Mart 2020'de de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Şubat 2022'de kendi isteği ile Kayseri Bünyan 2 Nolu T Tipi Cezaevi'nden Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne sevk edilen Mızraklı, Demirtaş ile aynı koğuşta kalıyordu.

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