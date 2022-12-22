Demirtaş: Cezaevlerindeki her ölüm bir cinayettir

28 Şubat Davası'nda müebbet hapis cezası verilen emekli korgeneral Vural Avar'ın cezaevinde yaşamını yitirmesinin ardından Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hasta tutuklu ve mahkumların tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

Demirtaş Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Hasta tutsaklar devlete, hükümete emanettir ve cezaevlerindeki her ölüm bir cinayettir. Cezaevlerinde hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. Tüm hasta tutsaklar için acilen özgürlük çağrımı yineliyorum" ifadelerini kullandı.