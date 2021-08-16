Demirtaş: Cezaevi koşullarımızda ciddi sınırlama ve tehdit söz konusu

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevlerinde baskı ve şiddete maruz kaldıklarını duyuran eski DBP Eş Başkanı tutuklu siyasetçi Sebahat Tuncel için, “Arkadaşımıza yönelik hakareti kendimize yapılmış kabul ederiz” dedi. “Bizim koşullarımızdaysa ciddi bir sınırlama ve tehdit söz konusu. Biz bunları pek fazla gündeme getirmesek de maalesef cezaevleri fiilen birer eziyet merkezine dönüşmüş durumda" diyen Demirtaş, avukatlarının geçen hafta cezaevi koşulları nedeniyle Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesine (CPT) resmi başvuru yaptığını; hukuki her türlü haklarını sonuna kadar kullandıklarını ve kullanacaklarını söyledi.

Gazete Duvar'dan İrfan Aktan'ın sorularını yanıtlayan Demirtaş, Ankara, Altındağ’da yaşananlar üzerinden Türkiye’nin son günlerde konuştuğu Afganistan’dan göçen sığınmacılarla ilgili, “Türkiye’nin her yerine dağılmış, beş milyonu aşkın göçmenin her şeyden önce insan olduklarını unutmadan hareket etmemiz gerekir. Aksi taktirde etki tepki ilişkisini de düşünürsek göçmenler sorunu patlamaya hazır bir bombaya dönüşebilir. Bu nedenle, çok çok özenli bir dile ve çözüm politikalarına ihtiyaç var” görüşünü dile getirdi.

'Partim ve halkımız bana görev verirse Cumhurbaşkanı adayı olurum'

Demirtaş HDP’den talep gelmesi durumunda Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruya da şöyle yanıt verdi: “Partim ve halkımız bana ne görev verirse severek ve onurla yapmaya hazırım. Buna Cumhurbaşkanlığı adaylığı da dahil.”