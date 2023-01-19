Demirtaş: Boyun eğmeyeceğiz, hep birlikte kazanacağız

2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabında yeni paylaşımlarda bulundu.

"Cebinde bir çay parası olmayan gençlere, üç kuruşun hesabını yapmak zorunda bırakılan emekçilere, emeklilere, esnaflara, çiftçilere" seslenen Demirtaş, şunları kaydetti:

"Bu seçim sizin seçiminiz. Geleceğinizi çalmalarına kesinlikle izin vermeyin. Boyun eğmeyeceğiz, hep birlikte kazanacağız."

'Ortak aday olasılığı halen masada' demişti

Demirtaş dün de CHP, İYİP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nden oluşan Altılı Masa'ya yönelik olarak şu mesajı yayımlamıştı:

"HDP, seçmenlerini sandıkta seçeneksiz bırakamaz. Muhalefetin birleşerek ortak adayla seçime gitmesi için partimiz HDP, bugüne kadar hep çaba sarf eden taraf oldu, bu çabalarından da vazgeçmiş değil. Altılı masanın tutumuna bağlı olarak ortak aday olasılığı halen masada, kapı kapalı değil."