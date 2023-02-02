Demirtaş: Bir araya gelelim ve kazanalım, başka yol yok

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'da fırın işçilerinin düşük ücrete karşı düzenlediği kurultayı paylaştı. "Bir araya gelelim ve kazanalım, başka yol yok" diyen Demirtaş, "Bir araya gelerek yola çıkan emekçi arkadaşları, eski bir fırın işçisi olarak selamlıyorum" ifadesini kullandı.

Demirtaş sosyal medya hesabından "Emeğin hakkını almanın yolu, örgütlü mücadeleden geçiyor. Bir araya gelerek yola çıkan emekçi arkadaşları, eski bir fırın işçisi olarak selamlıyorum. Bir araya gelelim ve kazanalım. Başka yol yok" paylaşımını yaptı.