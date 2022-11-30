Demirtaş: Benim veya HDP yönetiminin İmralı’da hiçbir teması olmadı

İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan ile SEGBİS yoluyla görüşmek için Adalet Bakanlığı’na dilekçe veren Selahattin Demirtaş, "Çatışmaların önüne geçmek için siyasetçiler olarak inisiyatif aldıklarını" söyledi. Demirtaş, kendisinin ve HDP yönetiminin İmralı’da hiçbir teması, iletişimi veya görüşmesi olmadığını belirtti.

Halk TV'ye konuşan Demirtaş, Öcalan'a yapılan tecritin hukuka aykırı bir uygulama olduğunu ve sonlandırılması gerektiği görüşünü savundu. Selahattin Demirtaş, Halk TV'de Sözüm Var programına şu mesajı yolladı:

"Bugün 13.30’da Adalet Bakanlığına, Öcalan ile görüşme yapma isteğimi içeren bir dilekçe verdim. Herhangi bir spekülasyona yer vermemek açısından size şunları söylemek isterim:

Benim veya HDP yönetiminin İmralı’da hiçbir teması, iletişimi veya görüşmesi olmadı. Yeni bir çözüm süreci başlayacağına dair en küçük bir emare veya bilgi de yok. Ancak biz, giderek tırmanan gerilim ve her gün can yakan, can alan çatışmalar karşısında yerimizde oturmak, sadece acıyı ve taziye dileklerimizi paylaşmak istemiyoruz. Çatışmaların önüne geçebilmek amacıyla, siyasetçiler olarak inisiyatif almak için bu başvuruları yapıyoruz.

'Esad'dan, Sisi'ye, Suudilerden İsrail'e herkesle görüşmek mübah...'

Esad’dan Sisi’ye, Suudilerden Birleşik Arap Emirliklerine, İsrail’e kadar herkesle görüşmek, barışmak mübah ve meşru görülürken sıra Kürtlere gelince terör parantezine alınıp sadece silah ve operasyon seçeneğinin dayatılmasını Türkiye için son derece sakıncalı bir politika olarak değerlendiriyoruz.

'Perinçek, Türkiye’nin güvenliği ve barışı için 'Hükümet bizi görevlendirsin' demişti, biz de aynı gerekçelerle görüşmek istiyoruz'

Örneğin Akşener, Perinçek Türkiye’nin güvenliği ve barışı için “Hükümet bizi görevlendirsin, Esad ile görüşmeye gideriz” demişlerdi. Biz de aynı gerekçelerle İmralı’da Öcalan ile görüşmek istiyoruz. Durum bundan ibarettir. Son derece iyi niyetli, kamuoyunda da geniş destek bulacağına inanıyor, umuyor, diliyorum.

Özgür günlerde görüşebilmek üzere, selamlarımla…"