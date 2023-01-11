Demirtaş: Benim bildiğim Peygamber sevdalıları pazarda limon satarak geçinir ama oyunu satmaz

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Serbestiyet için kaleme aldığı "Satılık oy var mı?" başlıklı yazısında “dürüst Müslümanlar”a seslendi.

Demirtaş, "Benim bildiğim İslam ehli, benim bildiğim Peygamber sevdalıları aç kalır ama onurunu satmaz, pazarda limon satarak geçinir ama oyunu satmaz" dedi.

Demirtaş söz konusu yazıda şu ifadelere yer verdi:

"Lafı iç dolandırmayalım. Tarikat, cemaat, vakıf, dernek, gazeteci, işveren, akademisyen, ihaleci gibi adlar altında bu soygun düzeninden payını alanlardan söz ediyorum. Soygundan kendi paylarına düşenle aldıkları lüks ciplerle cuma namazına gidip akşamları da televizyonda, sosyal medyada millete ahlak pazarlayan sülüklerden söz ediyorum.

Üç beş maaşla, bol bol kaptıkları ballı ihalelerle, iş görme karşılığında aldıkları rüşvetlerle haram servetin içinde zevk u sefayı yaşayıp yoksulları dinle kandıranlardan söz ediyorum.

Havuzlu lüks villalarında gizli alemler yapıp cemaat sohbetlerindeki vaazlarda sahte göz yaşı döken kenelerden söz ediyorum.

Fakir fukaranın çocuğunu işsiz bırakıp ekmeğe muhtaç ederken kendi tarikatının müritlerini devlet kademelerine dolduran din tüccarlarından söz ediyorum.

Hadi bunlar haram kazanç karşılığında oylarını satacak kadar alçalıyorlar, tüm halkın da kendileri gibi olduğuna nasıl inanabiliyorlar?

Benim bildiğim İslam ehli, benim bildiğim Peygamber sevdalıları aç kalır ama onurunu satmaz, pazarda limon satarak geçinir ama oyunu satmaz.

Hak ile batılın bu kadar iç içe geçtiği bir dönemde en büyük sorumluluk yine dürüst Müslümanlara düşüyor. Ben Müslüman halkımızın adaletten yana olacağına, bu zulüm düzenini değiştireceğine, kapısına gelen din tüccarlarına “Burada satılık oy yok!” diyeceğine yürekten inanıyorum."