Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından açıklamalarına devam ediyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Demirtaş, seçimlerde hangi adayların yarışacağını yapılacak tartışmaların belirleyeceğini ifade etti.

Demirtaş, ''Oy pusulasında hangi seçeneklerin önümüze çıkacağını, son günlerdeki tartışmalar belirleyecek. Şu anda kesinleşmiş tek şey şu: Bu zulüm iktidarından hep birlikte kurtulacağız, işte bunu kimse değiştiremeyecek. Neden mi? Çünkü halk kararını vermiş, bitmiş bu mesele'' ifadelerini kullandı.

'Halk seni çizmiş, bütün mesele bu'

Demirtaş paylaşımlarının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

''Oynadığın bütün kirli oyunların, kurduğun bütün tuzakların farkındayız Erdoğan. Ama bir dönem daha halkımıza işkence etmene izin vermeyeceğiz. Nasıl mı? Çünkü halk seni çizmiş, bütün mesele bu. To be or not to be Erdoğan. Yani kürsüye gel ki görem.''

Erdoğan'ın 'I speech kürsü' sözü

25 Eylül 2019 tarihinde Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ndeki konuşmasından önce moderatöre yarı İngilizce kullanarak "I speech kürsü" sözünü tiye alan Selahattin Demirtaş, "To be or not to be Erdoğan. Yani kürsüye gel ki görem" diye yazdı.