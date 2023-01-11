Demirtaş'tan seçim mesajı: Yakarsa dünyayı garipler yakar

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçime yönelik sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Son günlerde seçime ilişkin değerlendirmeler yapan Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımı şöyle:

"Merhaba,

Evine ekmek götürmekte zorlananlar, bu seçim sizin seçiminiz, bu gidişatı ancak siz değiştirebilirsiniz. Yakarsa dünyayı garipler yakar!

El ele verip kazanalım."

Bozdağ'ın 'Demirtaş' açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bugün yaptığı açıklamada, cezaevindeki hükümlülerin avukatları ve yakınları aracılığıyla sosyal medyada mesaj paylaşmasını engellemek için düzenleme hazırlığında olduklarını söyledi.

Bozdağ'ın açıklamaları, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı paylaşımların engellenmesinin amaçlandığı şeklinde yorumlanmıştı.