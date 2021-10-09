Demirören Holding'den açıklama: Suç duyurusunda bulunduk

Kamu kuruluşu olan Ziraat Bankası'ndan aldığı kredileri geri ödememesiyle gündeme gelen Demirören ailesinin vergi cennetlerindeki faaliyetleri Pandora Papers ile ortaya çıkmıştı.

Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Hazan Revna Demirören ve kardeşi Holding Yönetim Kurulu üyesi Fikret Tayfun Demirören'in ismi Pandora Papers belgelerinde geçmişti. Kayıtlarda, Türkiye'de aldığı kredileri ödemeyen Demirören Ailesi'nin, vergi cenneti Britanya Virjin Adaları üzerinden Londra'da gayrimenkuller satın aldığı ve yatırımlarını vergi cennetlerinde değerlendirdikleri anlaşılmıştı.

Reuters haber ajansının 4 Ekim tarihli haberine göre, Demirören'in kredilerini geri ödeme sorununun şimdiye kadar bilindiğinden daha büyük olduğu, Holding'in bazı varlıklarını satmak zorunda kalabileceği iddia edilmişti.

'Kredi ilişkileri sorunsuz sürüyor'

Demirören Şirketler Grubu adına konuyla ilgili açıklama yapılarak, söz konusu haberlerin "meçhul kaynaklara" dayandırıldığı iddia edilerek, yasal sürecin başlatıldığı belirtildi. Reuters Haber Ajansı'nı "basın meslek ilkelerine uymaya" davet eden şirket, finans kuruluşları ile kredi ilişkileri içinde olmasının son derece normal olduğunu, söz konusu kredi ilişkilerinin sorunsuz bir şekilde sürdüğünü açıkladı.

'Suç duyurusunda bulunduk'

Bankacılık Kanunu kapsamında müşteri sırrına giren birtakım hususların haberlere konu edilmesinin yasalara aykırılık teşkil ettiği belirtilen açıklamada, şirketin ve bunların pay sahiplerinin kayba uğrayacağı, savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu dile getirildi.