Demirören federasyon başkanı seçildi, hedefini açıkladı: 'Golf'ü tüm ülkeye yaymak...'

Türkiye Golf Federasyonu genel kurulu yapıldı. 21 yıldır başkanlık yapan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu yerine Yıldırım Demirören seçildi.

Demirören Genel Kurul'da hedeflerini "Ben ve arkadaşlarım golfü tüm ülkeye yaymak, lisanslı sporcu sayısını artırmak, kadınlarımızı golfe çekmek, ve en önemlisi gençlere golfü sevdirmek amacıyla yola çıktık. En büyük hedefimiz olimpiyatlarda yarışan, madalya kovalayan sporcular yetiştirmek" şeklinde açıkladı.

Genel kurula 113 delege katılırken, Yıldırım Demirören, kullanılan 98 oydan 81 geçerli oyu alarak başkanlığa seçildi, 13 oy geçersiz, 4 oy da boş sayıldı.

Demirören, yönetiminde şu isimler bulunuyor:

"Mehmet Dora, Mehmet Ziylan, İsmail Hasan Akçakayalıoğlu, Ali Özdoğan, Murat Karaduman, İlker Erdoğan, Recep Turan, Mustafa Cihat Arslan, Yasin Akkanat, Gürkan Demirkesen, Ali Köse, Atilla Hasan Akıncı, Abdullah Hazar, Orhan Hallik."