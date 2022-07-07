'Demir Yumruk' operasyonunda tutuklanan ismin AKP’li bakan ve milletvekiliyle fotoğrafları çıktı

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle 29 ilde yürütülen “Demir Yumruk” operasyonu kapsamında aralarında Erol Evcil ve Hüseyin Eryılmaz’ın da olduğu 10 kişi tutuklanmıştı.

Gerçek Gündem'den Sami Menteş'in haberine göre, Hüseyin Eryılmaz’ın tutuklanmasının ardından parti içinde kriz yaratan fotoğraflar ortaya çıktı.

AKP’li vekillerin tartıştığı fotoğraflarda, tutuklanan Eryılmaz’ın Ankara’daki bir lokantada Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve AKP Milletvekili Fevzi Derbidek’in görüştüğü anlar yer alıyor.

AKP'li kaynaklar fotoğraflar hakkında bazı AKP’lilerin rahatsızlıklarını dile getirdiğini, partililerin fotoğrafları birbirine gönderdiğini belirtti.