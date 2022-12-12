Demeç verdiği için akademisyenin maaşı kesilmişti: Rektörlüğün kararı yargıdan döndü

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi binasının 2019 yılında Narlıdere'den Buca'ya taşınması sürecine itiraz eden Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Semih Çelenk hakkında o dönem disiplin soruşturması açılmıştı.

İzmir 3. İdare Mahkemesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nün ANKA Haber Ajansı ve Birgün Gazetesi'ne verdiği demeçler nedeniyle Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Semih Çelenk hakkında uyguladığı "1/8 oranında maaştan kesme" cezasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Mahkeme, maaştan kesilen tutarların Prof. Dr. Çelenk'e faiziyle iade edilmesine karar verdi.

“Kademe ilerleme cezası” da verilen Prof. Dr. Çelenk, "görülen lüzum üzerine" üç kez görevden uzaklaştırıldı. Prof. Dr. Çelenk'in fakülte yönetiminin kararlarına karşı açtığı davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı almıştı.