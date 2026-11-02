DEM Parti'den 'Kent Uzlaşısı' kararı: Meclis üyeleri görevlerini DEM Parti çatısı altında sürdürecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde "Kent Uzlaşısı" stratejisiyle belediye meclislerine seçilen üyelerinin bundan sonra görevlerini parti çatısı altında yürüteceğini duyurdu.

DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu'ndan bugün yapılan açıklamada, seçimden bu yana geçen yaklaşık 2,5 yıllık süreçte yerel yönetimlere yönelik kapsamlı operasyonlar yapıldığı hatırlatıldı. Açıklamaya göre çok sayıda belediyeye kayyım atandı, belediye başkanları gözaltına alındı ve tutuklandı, belediyeler bu müdahaleler sonucunda el değiştirdi. Bu süreçte partiler arası geçişler ve istifalar da yaşandı.

Bu gelişmelerin "Kent Uzlaşısı" kapsamında seçilen meclis üyeleriyle birlikte değerlendirildiği belirtilen açıklamada, yapılan toplantıda üyelerin partiye katılma yönündeki iradelerini ortaya koyduğu, bu talebin Merkez Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilip uygun görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada "Kent Uzlaşısı'nın farklı toplumsal ve siyasal kesimlerin yerel demokrasi, katılımcılık ve ortak kent yönetimi hedefleri etrafında buluştuğu değerli bir deneyim olduğunu" belirtildi. Belediye meclislerindeki çalışmaların kentlerin ihtiyaçları, yerel demokrasi ve şeffaf yönetim anlayışı esas alınarak sürdürüleceği, İstanbul ve Mersin halklarına karşı sorumluluğun yerine getirilmeye devam edileceği belirtildi.

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İBB'de dengeler değişebilir

Kararın, belediye meclislerindeki dengeler açısından da sonuçları olabileceği değerlendiriliyor. Kent Uzlaşısı ile seçilen ve DEM Parti'ye yakın duran üyelerin partinin çatısı altında siyaset yapacak olması, olası bir İBB Başkanvekilliği seçiminde belediyenin el değiştirmesi ihtimalini gündeme getiriyor.

DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu'nun açıklamasının tam metni şu şekilde:

"31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen ve muhalefet partilerinin tarihi bir başarı elde ettiği yerel seçimlere, metropollerde yaşayan halklarımızın, kent bileşenlerinin ve demokrasi güçlerinin ortak iradesi doğrultusunda Kent Uzlaşısı stratejisiyle katılmıştık. Aradan geçen iki buçuk yıllık süreçte yerel yönetimlere yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. Çok sayıda belediyeye kayyım atandı, belediye başkanları gözaltına alındı, tutuklandı ve belediyeler bu müdahaleler sonucunda el değiştirdi. Bunun yanı sıra partiler arası geçişler ve istifalar yaşandı.

Yaşanan tüm bu gelişmeleri, Kent Uzlaşısı kapsamında seçilen belediye meclis üyelerimizle birlikte değerlendirdik. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda; meclis üyelerimiz, partimize katılma yönündeki iradelerini ortaya koymuştur. Bu talep, Merkez Yürütme Kurulumuz tarafından değerlendirilmiş ve uygun görülmüştür. Kent Uzlaşısı, farklı toplumsal ve siyasal kesimlerin yerel demokrasi, katılımcılık ve ortak kent yönetimi hedefleri etrafında buluştuğu değerli bir deneyimdir. Halkımız, sandıkta kentlerin birlikte, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yönetilmesinden yana açık bir irade ortaya koymuştur. Bu iradeye duyduğumuz saygı, bugün attığımız adımda da korunacaktır. Kent Uzlaşısı çerçevesinde oluşturduğumuz ortak hukuk ve halkımızın sandıkta somutlaşan iradesi bizim için bağlayıcı olmaya devam edecektir.

Belediye meclislerindeki çalışmalarımızı, kentlerin ihtiyaçlarını, yerel demokrasiyi ve şeffaf yönetim anlayışını esas alarak sürdüreceğiz. Meclis üyelerimiz, seçildikleri günden bu yana olduğu gibi bundan sonra da kentlerin ortak sorunlarına çözüm üreten bir anlayışla görevlerini partimizin çatısı altında yerine getirecektir. Kent Uzlaşısı temelinde kurulan ilişkileri ve karşılıklı sorumlulukları gözeterek, İstanbul ve Mersin halklarına karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz."

Kent Uzlaşısı nedir?

Kent Uzlaşısı ilk kez 4 Aralık 2023'te dile getirildi.

DEM Parti, 15-16 Aralık 2023'te toplanan Parti Meclisi’nde bu stratejiyi ilan etmişti. Strateji, kentin toplumsal ve siyasal dinamiklerinin üzerinde anlaştığı adaylarla seçime girmeyi hedefliyordu. Genel bir ittifak yerine, kent özelinde iş birliği yapılması öngörülüyordu.

Dönemin CHP lideri Özgür Özel, DEM Parti ile protokol yapmadıklarını belirtmişti. DEM Parti, Mersin’in Akdeniz ilçesi, İstanbul’un Esenyurt ilçesi ve Şanlıurfa’da CHP ile uzlaştığını duyurmuştı. Esenyurt’ta CHP adayı değiştirdi ve DEM Parti, İstanbul’un 22 ilçesinde aday göstermedi. DEM Parti İBB için ise kendi adayı Meral Danış Beştaş’ı çıkarmıştı.

Uzlaşı kapsamında bazı belediyelerin meclis listelerinde DEM Parti’ye yakın isimler CHP listelerinden yer aldı. DEM Parti’den Gülistan Koçyiğit, seçim sonrasında CHP’nin İstanbul’u kazanmasında bu formülün ve Kürt seçmenin stratejik oyunun belirleyici olduğunu söylemişti.

Seçimden sonra uzlaşıyla aday gösterilen ve başkan seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim 2024'te tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da “Kent Uzlaşısı” nedeniyle soruşturma başlattı ve CHP’li dokuz belediye meclis üyesi gözaltına alındı. Dava sonunda iki belediye meclis üyesi 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

DEM Parti 2 Kasım 2026 günü itibariyle Kent Uzlaşısı kararından ayrılarak DEM Partisi çatısı altında belediye meclislerinde devam edeceklerini ilan etti.

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