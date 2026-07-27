DEM Parti'den çerçeve yasa açıklaması: 'Silahların devreden çıkarılması hukuki güvenceye bağlanmalı'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda "çözüm sürecinin" hukuki altyapısını oluşturacak yasanın Meclis tatile girmeden çıkarılacağını duyurmuştu.

Sürece dair yasal düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi beklenirken, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

İktidarın "Terörsüz Türkiye" diye nitelendirdiği sürece yönelik yasal düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulunan Koçyiğit, "Meclis'e gelmesi beklenen çerçeve yasa sonuç değil, yeni başlangıcın ilk adımını oluşturuyor" dedi.

Koçyiğit, yasanın kategorik ayrımlar içermemesi ve sürece katılmak isteyenleri kapsayıcı kapılar aralaması gerektiğini savunarak "Bu yasa, demokratik siyasete katılımı ve dönüşleri, silahların devreden çıkarılmasını hukuki güvenceye bağlamalıdır" diye konuştu.

Söz konusu kanun teklifinin geniş istişare zemininde hazırlanmasını da önemsediklerini söyleyen Koçyiğit, kanun teklifinin yasalaşmasının ardından TBMM'de "Barış İzleme ve Takip Kurulu" oluşturulmasını istediklerini bildirdi.

DEM Parti heyetinin siyasi partilerle görüşmelerine devam ettiğini aktaran Koçyiğit, bu hafta içerisinde de yoğun bir görüşme trafiğinin yaşanacağını söyledi.

Kanun teklifi konusunda takvimin henüz netleşmediğini dile getiren Koçyiğit, teklifin Meclis tatile girmeden TBMM Adalet Komisyonu'na daha sonra TBMM Genel Kurul gündemine gelerek yasalaşmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

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