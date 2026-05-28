DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı Güleryüz: Yönetim kademesinin değişme ihtiyacı ya da ihtimali doğabilir

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DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, partisinin sonbaharda toplanması planlanan DEM Parti Olağan Kongresi'nde ihtiyaç duyulduğu takdirde isim, yönetim kadrosu, parti programı ve tüzük değişikliğine gidilebileceğini söyledi.

ANKA'ya konuşan Güleryüz, "Önümüzdeki süreçte de yönetim gücüyle güçlü bir kadroyla kendi temsiliyetlerini oluşturabilmeli. Bu parti buna açıktır. Bütün bunların gerçekleşmesi durumunda yönetim kademesinin de değişme ihtiyacı ya da ihtimali doğacaktır. Kısacası statik bakmıyoruz, tutucu bakmıyoruz, değişime açığız" dedi.

'İsim tartışması dahil olmak üzere programımız, pratik politikalarımız tartışılacak'

Güleryüz, DEM Parti'nin eylül veya ekim ayında yapılması planlanan olağan kongresine ilişkin açıklama yaptı, son duruma dair değerlendirmelerde bulundu.

Güleryüz, son dönemlerde DEM Parti'nin olağan kongresine hazırlık komisyonu oluşturduklarını belirterek "Seçim tarihi bizim için kongre yapma açısından son tarihtir. Bir hazırlık komisyonu oluşturuldu. Bu hazırlık komisyonu bir takvimlendirme ile bu süreci karşılayacak. Hep yenilenme ve yeniden yapılanma şiarıyla biz kongrelere gidiyoruz. Bu dönem Barış ve Demokratik Toplum dönemi diye tarif ettiğimiz bir dönem. Dolayısıyla biz Barış ve Demokratik Toplum çalışmalarını yürütürken buna uygun bir kongre süreci de işletmek durumundayız. Dolayısıyla toplumla tartışarak bir kongre hazırlığı içerisinde olacağız" dedi.

Kongreye giden süreçte yapılması planlanan merkezi konferanslarda, DEM Parti'nin hem yol haritasının hem de yapısının tartışılacağını söyleyen Güleryüz, şu değerlendirmede bulundu:

"Dolayısıyla program ve tüzük dahil olmak üzere bir tartışma açılmış olacak. Biz bu konuda yeniden yapılanma çerçevesi içerisindeki bütün ana başlıkların hepsini yeni baştan tartışmak durumundayız. Çünkü biz yeni yüzyılda Türkiye'yi bekleyen, Türkiye'nin ihtiyacı olan bütün politikalara hazırlıklı girmek için aslında bu çalışmaları yürütüyoruz. Dolayısıyla o kongrede belki de önümüzdeki dönemin bütün bir yol haritasını, politikasını, perspektifini netleştirerek bir kongre gerçekleştirmiş olacağız. O yüzden şu başlık, bu başlık diye sınırlamıyoruz. İhtiyaç neyse yani isim tartışması dahil olmak üzere programımız, tüzüğümüz, ana perspektifimiz, önümüzdeki dönem pratik politikalarımız vesaire bütün bunlar tartışılacak ve bir kararlaşmayla kongreye gidilmiş olacak."

'Yönetim kademesinin de değişme ihtiyacı ya da ihtimali doğabilir'

DEM Partili Güleryüz, her kongreyi "yenilenme kongresi" olarak tarif ettiklerini belirterek, "Dolayısıyla bu kendi içerisinde belli bir yönetim değişikliğini de içeriyor. Bunları belirleyecek olan ihtiyaçlardır. Yeni katılımların ortaya çıkaracağı sinerjidir. Bu konuda partimizin açık olduğunu defaatle ifade ettik" diye konuştu.

DEM Parti'nin "değişime açık olduğunu" söyleyen Güleryüz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bütün bunların gerçekleşmesi durumunda bir yönetim kademesinin de gerçekleşme, değişme ihtiyacı ya da ihtimali doğacaktır. Kısacası statik bakmıyoruz, tutucu bakmıyoruz. Değişime açığız. Bu parti iktidarlaşmanın olduğu bir merkez bir yapı değil. Sürekli değişime, dönüşüme açık. Bu hem fikri bazda böyle hem de kavramsal bazda böyle."

'İsim değişikliğine ihtiyaç varsa bir kez daha değiştiririz'

DEM Parti için düşünülen, tartışılan yeni bir isim henüz olmadığını belirten Güleryüz, "Bu konu çok speküle ediliyor, çok tartışılıyor. Kongre süreci her şeyi tartışacağımız bir süreçtir. Dolayısıyla bunların hepsi ihtiyaca bağlı olarak gerçekleşecek olan meselelerdir. Bir isim değişikliğine ihtiyaç varsa; yapımız, yapmış olduğumuzu toplantılar silsilesinden böyle bir talep, böyle bir ihtiyaç açığa çıkarsa -bu parti defalarca isim değiştirdi- bir kez daha değiştirmek mümkün olabilir" dedi.

Yeşil Sol Parti'nin kongresindeki isim değişikliği sürecini hatırlatan Güleryüz, "Bizim geçen dönem kararlaştırdığımız HEDEP ismine Yargıtay itiraz etmişti. İsim değişikliğinin yapılması konusunda talepte bulunmuştu ve o talep üzerine DEM Parti ismi açığa çıkmıştı. Ama konferansta açığa çıkan isim HEDEP'ti. Dolayısıyla benzer bir süreç gelişebilir. Tekrar ifade edeyim. Bunlar hepsi ihtiyaç üzerine ortaya çıkabilecek çalışmalarda. O çalışmalar neticesinde netleştirmiş olacağız" diye konuştu.