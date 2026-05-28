Pervin Buldan: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek

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DEM Partili TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Van’da DEM Parti ve DBP il örgütleri tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Bulvan, burada yaptığı konuşmada, bayram sonrasında yeni bir yasa taslağının gündeme geleceğini belirterek, “Türkiye’nin yeni bir sürece gireceğini” söyledi.

'Öcalan ile 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdik'

ANKA'nın haberine göre, parti binasında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Buldan, 24 Mayıs’ta İmralı’da Abdullah Öcalan ile 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiklerini anımsatarak, “Size Sayın Öcalan’ın selamlarını getirdim. Sağlığı iyi, sürece dair inancı yerinde. Sürecin ilerlemesi için yoğun bir çaba içerisinde olduğunu ifade etti” dedi.

'Yasa taslağının 7-8 maddeden oluşması planlanıyor'

Buldan, görüşmede en önemli başlıklardan birinin yeni yasa hazırlığı olduğunu belirterek, Öcalan’ın “kök yasa” vurgusu yaptığını söyledi. Hazırlanacak düzenlemenin demokratikleşme sürecinin önünü açacağını savunan Buldan, yasa taslağının 7-8 maddeden oluşmasının planlandığını kaydetti.

Söz konusu düzenlemenin “bir sefere mahsus” çıkarılmasının değerlendirildiğini belirten Buldan, yasadan yararlanacak örgüt mensuplarının belirli bir zaman dilimi içerisinde Türkiye’ye ya da başka ülkelere gidip gelebileceğini ifade etti.

'Bir an önce yasal zeminin oluşturulması gerekiyor'

Bayram sonrasında yoğun siyasi temaslara başlayacaklarını belirten Buldan, Meclis kapanmadan önce yasa taslağının gündeme alınması için girişimlerde bulunacaklarını söyledi. Buldan, “Bu süreç zamana yayılmayacak kadar acildir. Bir an önce yasal zeminin oluşturulması gerekiyor” diye konuştu.

Taslağın hazırlanmasının ardından "demokratikleşme ve reform paketlerinin de gündeme geleceğini" belirten Buldan, "cezaevlerinde bulunan tutukluların ve toplumun geniş kesimlerinin beklentisinin bu yönde olduğunu" öne sürdü.

'Yalnızca Türkiye’de değil, tüm Ortadoğu’da yeni bir dönem başlayabilir'

Ortadoğu’daki gelişmelere de dikkati çeken Buldan, "bölgede Kürtler ve muhalefet üzerinde yaşananların 'kabul edilemez' olduğunu" söyledi. Barış ve demokratik çözüm sürecinin yasal güvenceye kavuşmasının herkesin ortak beklentisi olduğunu belirten Buldan, “Bu süreç yakında ete kemiğe bürünecektir” ifadelerini kullandı.

Buldan ayrıca, Abdullah Öcalan’ın halka, demokratik kitle örgütlerine ve toplumsal kesimlere “sürece sahip çıkma” çağrısı yaptığını aktararak, herkesin bu süreçte sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasının sonunda Buldan, çıkarılması planlanan yasanın ardından yalnızca Türkiye’de değil, tüm Ortadoğu’da yeni bir dönemin başlayabileceğini ifade etti.