DEM Parti batıda seçime gireceği bölgeleri açıkladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde batıda seçime gireceği netleşen bölgeleri duyurdu.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin dünkü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararları ve yerel seçimlere dair haritasını açıkladı.

DEM Parti ayrıca daha önce 20 Aralık tarihine uzatılan aday adaylığı tarihini bir kez daha uzatma kararı aldığını açıkladı. Doğan, aday adaylığı başvuru tarihlerini 5 gün daha uzattıklarını ve 25 Aralık'a kadar başvuru alacaklarını dile getirdi.

Doğan'ın açıklamasına göre; DEM Parti, batıda 11 ilin 27 ilçesinde parti olarak seçime girecek.

O ilçeler şöyle:

Adana

Ceyhan

Seyhan

Yüreğir

Antalya

Kepez

Mersin

Akdeniz

Toroslar

Tarsus

İstanbul

Esenyurt

Sancaktepe

Adalar

Sultanbeyli

Aydın

Didim

Efeler

Germencik

Söke

Konya

Cihanbeyli

Kulu

Kocaeli

Dilovası

İzmir

Torbalı

Bayraklı

Menemen

Manisa

Gölmarmara

Turgutlu

Yunusemre

Çanakkale

Gökçeada

Tekirdağ