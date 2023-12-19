DEM Parti batıda seçime gireceği bölgeleri açıkladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde batıda seçime gireceği netleşen bölgeleri duyurdu.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin dünkü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararları ve yerel seçimlere dair haritasını açıkladı.
DEM Parti ayrıca daha önce 20 Aralık tarihine uzatılan aday adaylığı tarihini bir kez daha uzatma kararı aldığını açıkladı. Doğan, aday adaylığı başvuru tarihlerini 5 gün daha uzattıklarını ve 25 Aralık'a kadar başvuru alacaklarını dile getirdi.
Doğan'ın açıklamasına göre; DEM Parti, batıda 11 ilin 27 ilçesinde parti olarak seçime girecek.
O ilçeler şöyle:
Adana
- Ceyhan
- Seyhan
- Yüreğir
Antalya
- Kepez
Mersin
- Akdeniz
- Toroslar
- Tarsus
İstanbul
- Esenyurt
- Sancaktepe
- Adalar
- Sultanbeyli
Aydın
- Didim
- Efeler
- Germencik
- Söke
Konya
- Cihanbeyli
- Kulu
Kocaeli
- Dilovası
İzmir
- Torbalı
- Bayraklı
- Menemen
Manisa
- Gölmarmara
- Turgutlu
- Yunusemre
Çanakkale
- Gökçeada
Tekirdağ
- Çorlu
- Çerkezköy