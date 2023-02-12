Delil niteliğindeki evrakların olduğu bina dozerlerle yıkılmıştı: Bakanlıktan açıklama geldi

Bugün Hatay'daki delil niteliğindeki işyeri ve konutların laboratuvar test sonuç evraklarının bulunduğu tek katlı Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü binası iş makineleriyle yıkılmıştı.

Binanın yıkımı henüz alandaki arama kurtarma çalışmaları devam ederken gerçekleşti. Yıkımın ardından ıslak imzalı evraklar molozların altında kaldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Hatay İl Müdürlüğü Binasının büyük bir bölümü depremde hasar gördü ve yıkıldı” denildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün, ağır hasar alan İl Müdürlüğü binamızın hemen yanında bulunan ek hizmet binamızın bazı kişiler tarafından izinsiz bir şekilde kullandığı görülmüştür." denilerek olayı kamuoyuna duyuran yurttaşlar hedef gösterildi.

'Hukuki süreci başlatacağız' tehdidi

Açıklamada şöyle denildi:

"Bakanlığımıza bağlı ekiplerimiz; il müdürlüğü ana binamızdaki yangın merdiveninin ek binamızın üzerine çökme riskine karşı, buradaki kişilerin can güvenliği için binayı boşaltmak istemiştir. Bu talebi reddeden kişiler, ekiplerimize mukavemet göstermiş, sosyal medya aracılığıyla 'Çeşitli evrakların yok edilmeye çalışıldığı' gibi akla hayale gelmeyecek mesnetsiz bir iddiayı ortaya atmışlardır.

Bakanlığımız; evraklarını matbu olarak tuttuğu gibi, bütün resmi yazışma ve raporlarını Belgenet üzerinden dijital ortama anlık olarak aktarmaktadır. Kaldı ki, ek binamızda yer alan tüm evraklar, diğer resmi evraklarımız gibi yeni İl Müdürlüğümüzün arşivine taşınacaktır. Bu bakımdan, söz konusu iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Kurumumuzun her bir çalışanı afet alanlarında fedakarca, canla başla hasar tespit çalışmalarını yürütürken böyle mesnetsiz bir iddiayı ortaya atanlar hakkında her türlü hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”