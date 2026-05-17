Delcy Rodríguez’den ABD yanlısı hamle: Alex Saab ABD’ye teslim edildi

ABD’nin Maduro’yu haydutça bir saldırı sonucu kaçırmasının ardından ülkenin başına geçen Venezuela’nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, ABD’nin talepleri doğrultusunda yeni bir adım attı.

2020 yılında ABD talimatıyla Yeşil Burun Adaları'nda yakıt ikmali için durduğu sırada gözaltına alınan ve Ekim 2021'de de ABD'ye teslim edilen Kolombiyalı Alex Saab, o dönem Maduro tarafından “Venezuelalı diplomat” olarak sahiplenilmiş ve Saab’ın gözaltına alınması büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Saab o dönem ABD tarafından kara para aklamakla suçlanmış ve tutuklanmıştı.

Saab, Venezuela’ya yönelik yaptırımları delmek, İran ve Türkiye ile yapılan ticaret sırasında “kara para aklamakla” itham edilmişti.

Saab toplam üç yıl süren tutukluluğunun ardından 2023 yılında ABD ile Venezuela yönetiminin mahkum takası sonrası serbest bırakılmış ve Venezuela’ya dönmüştü.

Venezuela’da ABD yanlısı darbe girişiminde yer alan ABD’li ajanların da aralarında olduğu 10 ABD’li mahkuma karşılık serbest bırakılan Saab, Venezuela’da Maduro tarafından karşılanmış, bu gelişme Maduro ve Venezuela’nın zaferi olarak kutlanmıştı.

Aradan geçen iki yılın ardından önce Maduro haydutça kaçırıldı, ardından da Delcy Rodríguez ülkenin başına geçti.

Yeni yönetim bugün yaptığı açıklamada, Maduro’nun “Venezuelalı diplomat” dediği Saab’a ilişkin, ABD’ye sınır dışı işleminin uygulandığını duyurdu.

Açıklamada, Saab'ın "Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli suçlarla itham edildiği" belirtilerek, bu iddiaların kamuoyunda bilinen ve medyada geniş çapta yer alan suçlamalar olduğu söylendi.

Ancak açıklamada bu isim hakkındaki esas suçlamanın Maduro’nun müttefiki olması ve Venezuela çıkarları doğrultusunda çalışması olduğuna değinilmedi.