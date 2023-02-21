Defne’de yolda göçük, köprüde yarık oluştu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 kentte büyük hasara neden olan depremlerde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, 20 Şubat’ta merkez üssü Hatay’ın Samandağ ve Defne ilçeleri olan iki büyük deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Defne’de birçok bina çöktü, çok sayıda insan enkaz altında kaldı.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre depremin hemen ardından ilçe merkezinde kaymakamlık binası önünde yolda göçük oluştu. Ayrıca Uğur Mumcu Meydanı’nda bulunan köprüde yarıklar oluştu.



Panik halinin sürdüğü ilçede, artçı sarsıntılar sürüyor.