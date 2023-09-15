Defne Devlet Hastanesinde hekimi darp eden kişi tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesinde bir hekimi darp ederek yaralayan şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Defne Devlet Hastanesinde dün yaşanan, bir hekim arkadaşımızın maruz kaldığı şiddet olayının zanlısı sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda tutuklandı. Yargıya güvenimiz tam. Sağlıkta şiddet olaylarının failleri, yaptığını, çıkarıldığı mahkemede eskisinden çok daha iyi anlıyor." ifadelerini kullandı.

Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi'nde görevli Dermatoloji Uzmanı Dr. K.E.K, sırası gelmeden muayene olmak istediği öne sürülen G.T. isimli kadının saldırısına uğramıştı. 11 haftalık hamile olan doktor, fiziki saldırı sonucu 1 hafta iş göremez raporu almıştı.