Defne Belediyesi’ne icra: ‘Gelir yok, ödeme güçlüğü çekiyoruz’

Hatay’ın Defne ilçesinin çöp konteyner ve çöp toplama işini alan İstanbul merkezli AYSİS firması, Defne Belediyesi’ni borcunu ödemediği gerekçesiyle icraya verdi. İcra olayını doğrulayan Defne Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Mansuroğlu, belediyenin geliri olmadığı için ödeme güçlüğü çektiğini, başka firmalarla da mahkeme süreçlerinin olduğunu vurguladı.

‘Uzlaşmak istiyoruz ama nasıl olacak bilemiyoruz'

Gazete Duvar'dan Burcu Özkaya Günaydın'ın haberine göre, AYSİS firması avukatı Ferhat Ağca, Defne Belediyesi’nin, AYSİS firmasına 42 milyon TL borcu olduğunu, 24 milyon TL için icra takibi başlatılacağını söyledi. Ağca, 7-8 aydır ödeme alamadıklarını ve borç tahsili için karşılarında muhatap bulamadıklarını ve mahkemeye vermeye mecbur kaldıklarını belirtti.

Ağca, “Şirket ödeme alamamasına rağmen sahadan çekilmedi. Araçların kredisi ödeniyor, şirketin çalışanlarının maaşları ödendi. Bu süreçte şirket her şeyi kendi cebinden karşıladı. Mahkeme arzuladığımız bir süreç değildi” diye konuştu.

Defne Belediyesi’nin icraya itiraz ettiğini, şu anda belediye ile itiraz sürecinin görüşüleceğini ve uzlaşmak istediklerini vurgulayan belirten Ağca, “Mali olarak sıkıntılı noktadalar. Ödeme konusunda söz de veremiyorlar. Nasıl olacak biz de bilmiyoruz” dedi.

‘Depremden dolayı borçlarımız arttı’

Defne Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Mansuroğlu, belediyenin sadece AYSİS firmasıyla değil birden fazla firmayla borçtan dolayı mahkeme süreçlerinin olduğunu, AYSİS firması ile de icra olayının olmaması için uzlaşı sağladıklarını söyledi. Belediyenin firmalara ödeme sıkıntısı çekmesinde deprem sürecinin çok etkili olduğunu vurgulayan Mansuroğlu, şöyle konuştu: “Depremin ilk gününden beri çalışanlarımızla sahadayız. Ne emlak geliri ne de işyeri ruhsatı geliri var. Sadece iller Bankası’ndan gelen gelir var. Bu gelir de çok küçük bir miktar. Sadece çalışanların maaşları ödenebiliyor. Dolayısıyla çalıştığımız firmalara ödeme yapmada sıkıntı içindeyiz. Depremden önce de icra olayı yaşadık, borcu ödedik. Yine ödeyeceğiz.”

Şirketten 'ihale kötüye kullanıldı' iddiası

Öte yandan firmanın, Defne Belediyesi hakkında açtığı dava tutanağında, belediyenin görevi kötüye kullandığına dair iddia da var. 31 Mayıs itibariyle AYSİS firması ile sözleşmesi biten belediyenin, açık usulle yapması gereken yeni ihaleye sadece 3 firmayı davet ettiği; geçmiş dönem borcu olmasına rağmen AYSİS firmasını davet etmediği, pazarlık ihalesinin kötüye kullanıldığı ifade edildi.

Ağca, tutanakta geçen bu iddiaya dair görüş veremeyeceğini, sadece hukuki boyutu konuşabileceğini söylerken, Mansuroğlu, belediyenin borçlarının hukuki süreçlerine hâkim olduğunu, firma ihaleleri konusunda konuşamayacağını söyledi.