Defne Belediye Başkanı: Bir çadır gönderemediniz, muhatabı kimse o üstüne alınsın

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Hatay'ın Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, katıldığı canlı yayında depremzedelere ulaştırılamayan yardıma ilişkin "Vallahi yeter. Bir çadır gönderemediniz. Bunun muhatabı kimse üstüne alınsın. Beni de Silivri'ye atın" dedi.

Halk TV ana haberine bağlanarak depremlere ilişkin konuşan Güzel, depremzedelere yeteri kadar yardımın getirilmediğini söyleyerek, "İnsanların başlarını sokabileceği bir yerleri yok" dedi.

Güzel konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Dost belediyeler geldi. Beslenme, su, battaniye ihtiyacını karşıladık ama insanların başlarını sokabilecek bir yerleri yok. Duyun artık ya. Vallahi yeter. Bir çadır gönderemediniz. Bunun muhatabı kimse de o üstüne alınsın artık. Beni de Silivri'ye atın. Bittik ya, kapatıyorum ben artık, yeter."