Dedeoğulları davasında avukatlar salondan çıkarıldı

Konya'da daha önce de saldırıya uğrayan Dedeoğulları ailesinin yaşadığı eve silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırganlar aynı aileden 7 kişiyi katletmiş ardından evi ateşe vermişti.

Katliamı gerçekleştiren fail Mehmet Altun ile ilgili Konya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, tevsi tahkikat talepleri konusunda savunmanın ara karar talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Dedeoğulları ailesi avukatları, mahkemenin tavrının iyi niyetli ve hukuka uygun olmadığı gerekçesi ile reddi hakim talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, bunun üzerine avukatları salondan çıkardı.

Duruşma salonundan çıkan açıklamalar, mahkeme heyetinin tutumuna dair açıklama yaptı. Dava avukatlarından Atilla Kart, onlarca hukuk dışı uygulamaya tanık olduklarını belirterek, “Bugün yaşadıklarımız gibi vahim bir tablo görmedim. Mahkemenin panik halde dosyayı karara bağlamak istediğini görüyoruz. Bugün katilin 70 günlük süre boyunca Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ettiği ortaya çıktı” dedi.

Sahte tutanak tutuldu

Mahkeme başkanı HTS kayıtlarına rağmen bu durumu araştırmadığını dile getiren Kart, "Bu katliam insanlığa karşı suçun ötesinde soykırım şairiyle işlenmiştir. Mahkeme reddi hakim sebeplerimizin tutanağa geçmesine izin vermedi ve ‘gerekçelerinizi tutanağa geçirmediniz’ dedi. Sahte tutanak tuttu. Umarım SEGBİS kayıtlarına müdahale etmezler. Yukarıdan aldığı talimatı gözü kara şekilde gerçekleştirmeye çalışan bir heyetle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Duruşma avukatsız devam ediyor.