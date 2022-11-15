Dedeoğulları davasında gerekçeli karar açıklandı

Konya'da daha önce de saldırıya uğrayan Dedeoğulları ailesinin yaşadığı eve silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırganlar aynı aileden 7 kişiyi katletmiş ardından evi ateşe vermişti. Katliamı gerçekleştiren fail Mehmet Altun ile akrabaları olan Çalık ve Keleş ailesinden toplam 13 kişi soruşturma dosyası kapsamında tutuklanmıştı.

Katliama dair Konya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen yargılama sürerken, Konya 8’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen saldırı davası ise 28 Ekim’de karara bağlandı.

Saldırı davasında tutuklu baba Lütfi Keleş, yeğeni Ali Keleş ile tutuksuz eşi Ayşe Keleş, oğulları Ali Keleş ve İbrahim Keleş, kardeşi Veli Keleş, eniştesi Yahya Çalık, Çalık’ın oğulları Ramazan Çalık ve Ali Çalık, “kasten yaralama”, sopa kullanıldığı için “silahla kasten yaralama” ve “konut dokunulmazlığını ihlal” suçlarından 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Davada 2'si tutuklu 9 kişiye 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme verdiği kararın gerekçesini yazdı. Gerekçeli kararda, Dedeoğulları ailesine karşı yaptığı eylemin, “yaralama” kastının bulunduğu belirtilerek, şunlara yer verildi:

''Yargılama konusu olayda kavganın herhangi bir engel olmadan kendiliğinden son bulduğu, tarafların önceye dair husumetinin olduğuna dair dosyamıza herhangi bir delilin yansımadığı, yaralamalarda sopa kullanıldığı, sanıkların mağdurlara yönelik kastının yaralamaya yönelik olduğu kanaatine varılmıştır.''

'Soykırım değil' kararı

Dedeoğulları aile fertlerinin, “Bize saldıran grup biz ülkücüyüz, sizi buradan kaldıracağız” dediğini ifadelerine rağmen sanıkların “soykırım” kastıyla hareket etmediği ileri sürülen gerekçeli kararda, "Tüm deliller değerlendirildiğinde sanıkların soykırım kastıyla hareket ettiğine, yahut insanlığa karşı suçta belirtilen unsurlardan herhangi birini gerçekleştirmeye yönelik eylemlerinin bulunmadığı, olayın komşu olan iki ailenin tartışması ve kavgaya dönüşmesi şeklinde vuku bulduğu, bu haliyle sanıkların eylemlerini soykırım veyahut insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı kanaatine varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Tutuklu sanık yok

Kararda, sanıklar Lütfi Keleş 5 yıl 9 ay, oğulları Ali Keleş 3 yıl 6 ay, İbrahim Keleş 3 yıl 6 ay, eşi Ayşe Keleş 1 yıl 1 ay hapis cezası aldı ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Kardeş Veli Keleş 6 yıl 3 ay, yeğen Ali Keleş 5 yıl 3 ay, enişte Yahya Çalık 6 yıl 3 ay, Yahya Çalık'ın oğulları Ramazan Çalık 2 yıl 9 ay ve Ali Çalık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar, “konut dokunulmazlığını ihlal” suçlarından da beraat etti.

Tutuklu sanıklar Lütfi Keleş ve yeğeni Ali Keleş de tutuklu bulundukları süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.