Dedeoğulları davası: Mehmet Altun'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası

Konya'nın Meram ilçesinde 12 Mayıs 2021 tarihinde Keleş ve Çalık aileleri tarafından ırkçı saldırıya maruz bırakılan Dedeoğluları ailesinden 7 kişinin, saldırının ardından gereken koruma tedbirlerinin alınmaması sonucu 30 Temmuz 2021’de tetikçi Mehmet Altun tarafından katledilmesine ilişkin açılan davaya devam edildi.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, Altun tarafından katledilmesine dair süren davanın karar duruşması, Konya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mütalaaya ek yapıldı

Kimlik tespitinin ardından dosyaya eklenen evrakların okunmasıyla başlayan duruşmada, ilk olarak iddia makamına söz verildi. İddia makamı, daha önce sunduğu esasa dair mütalaasına “silahla konut dokunulmazlığını ihlal” suçunu da ekledi.

Duruşmada, tevsi tahkikat talepleri konusunda savunmanın ara karar talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Mahkeme, talebin yargılamayı uzatmaya dönük olduğunu gerekçe olarak ileri sürdü.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mahkeme, tetikçi Mehmet Altun’a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, diğer tüm sanıklar yönünden beraat kararı verdi.