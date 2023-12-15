DEDAŞ'ı mahkemeye veren çiftçinin trafosu mühürlendi

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı mezrada çiftçilik yapan Hüseyin Ado, elektrik faturalarının yüksek gelmesi nedeniyle bu sezon mısır ekimi yapmadı. Ekim yapmamasına rağmen Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Ado’ya yine fatura kesildi. Kesilen 250 bin lira değerindeki fatura üzerine Ado, mahkeme yoluna başvurarak, Mardin İdare Mahkemesi'ne faturaya itiraz etti.

Ado, yaşadıklarını önceki gün Mezopotamya Ajansı’na anlatarak, çözüm üretilmesi talebinde bulunurken, haberin ardından köye giden DEDAŞ ekipleri Ado’nun trafosunu mühürledi. Borç gerekçesiyle trafosu mühürlenen Ado, mahkeme sürecinin devam ettiğini, buna rağmen trafosunun mühürlenmesinin hukuksuz olduğunu belirterek itirazda bulundu.

Mahkeme süreci devam ederken, trafosuna mühür vurulmasının bilinçli olduğunu kaydeden Ado, "DEDAŞ’ın zulmünü kabul etmeyeceğim" dedi.