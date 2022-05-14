Deborah Samuel gericiler tarafından taşlanarak ve yakılarak katledildi: Son sözlerini açıkladı...

Nijerya'daki Sokoto eyaletinde bulunan 'Shehu Shagari College Education' adlı okulun öğrencisi Deborah Samuel, okulun WhatsApp grubunda 'dine ve peygambere hakaret' ettiği gerekçesiyle gericilerin hedefi oldu.

Çıkan tartışmanın ardından "Siz bu gruptaki dini şeyleri her zaman zorla mı göndereceksiniz? Grup bunun için değil, bu dini saçma gönderiler için değil, testler, ödevler, sınavlar vb. için" diyen Samuel, okulda gericilerin saldırısına uğradı.

Deborah Samuel'i linç eden gericiler daha sonra ateşe verdi. Görgü tanıkları polisin müdahalesinin yetersiz kaldığını dile getirdi.

Olayı anlatan bir sınıf arkadaşı, Deborah'ın kırbaçlandığını, öldürüldüğünü ve yakıldığını ve bunun tanık olduğu en korkunç şey olduğunu söyledi.

Deborah'tan duyduğu son sözleri aktaran arkadaşı, "Ağzındaki son söz 'bununla ne elde etmeyi umuyorsun?' oldu" dedi.