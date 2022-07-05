DBP'li Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığı için yarın karar verilecek

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin süreç kapsamında Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan Hazırlık Komisyonu, bugün 14.00'te TBMM'de toplandı.

Beş dosyanın dördüne ilişkin savunmayı Aydeniz, birine ilişkin savunmayı ise Aydeniz adına HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş yaptı. İki saat süren sözlü savunmalarda, yeni deliller sunuldu.

Savunmaların ardından verilen arada açıklama yapan Beştaş, polisin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun paylaşımını gördükten 10 saat sonra darp raporu aldığını söyledi. Beştaş, “Tamamen siyasi bir karar. Bir siyasi oyun. Salihe hanımın raporları var. Kendisi darp ediliyor. Üç fezlekede kendisinin doktor raporu ve suç duyurular var. Burada mağdur olan kolluk kuvveti değil... Polis bizim de polisimiz... Aydeniz üzerinden ayrımcılık var” dedi.

Hazırlık Komisyonu, kararını vermek üzere yarın 11.00'de yeniden toplanacak. Hazırlık Komisyonu, çıkan kararı Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu'na sunacak. Nihai kararı ise Karma Komisyon verecek. Dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar çıkması durumunda komisyon raporu, 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılında TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek oylanacak.