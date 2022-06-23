DBP'li Saliha Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması için Hazırlık Komisyonu kurulacak

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında polise yumruk attığı gerekçesiyle hazırlanan 5 fezleke, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'da ele alındı. Komisyonda dört tanesi 2019 yılına ait 5 fezleke okundu.
Fezlekelerde Aydeniz'in katıldığı izinsiz gösterilerde polisi kolundan ısırdığı, polise yumruk attığı olaylara yer verildi. Karma Komisyon, dosyalara ilişkin hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi. Aydeniz'in kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmek, görevini yaptırmamak, terör örgütü propagandası yapmak suçlamalarından dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.