DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki rapor Karma Komisyona sunuldu

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki rapor, TBMM Hazırlık Komisyonu tarafından TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sunuldu.

Hazırlık Komisyonu'nun hazırladığı rapor, Karma Komisyonunda gerçekleştirilecek bir aylık sürecin ardından sonuçlandırılacak. Karma Komisyonun yürüteceği süreç kapsamında, Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına veya söz konusu kovuşturmanın Aydeniz'in milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine yönelik karar verilecek.

Karma Komisyonun dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik bir rapor hazırlaması halinde ise rapor Genel Kurula gidecek. Rapor, Genel Kurul tarafından gerçekleştirilecek olan açık oylama ile karara bağlanacak.