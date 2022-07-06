Komisyondan DBP milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması kararı

TBMM Hazırlık Komisyonu, DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Karar, Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.

Aydeniz adına savunma yapan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş “Tamamen siyasi bir karar. Bir siyasi oyun. Salihe hanımın raporları var. Kendisi darp ediliyor. Üç fezlekede kendisinin doktor raporu ve suç duyurular var. Burada mağdur olan kolluk kuvveti değil... Polis bizim de polisimiz... Aydeniz üzerinden ayrımcılık var” demişti.

Erdoğan Kadıköy'deki eylemde ortaya çıkan görüntülerle ilgili Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması konusunda şu ifadeleri kulanmıştı:

"Bölücü örgütünün uzantılarının Kadıköy'de polisimize saldırmaları, terörist başını öven sloganlar atmaları provokasyondan öte kalleşliktir, namusuzluktur. Milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye güvenlik güçlerine hakaret etme hakkı tanımaz. Dünkü alçaklığın faillerine bedelini yargı önünde ödeteceğiz. Ben inanıyorum ki milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye teröristi övme hakkı tanımaz. Türkiye terörün her türlüsü ile mücadelesini zafere ulaştıracaktır."