DBP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Seval Gülmez tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 26 Ocak günü DBP Diyarbakır İl Örgütü'nün Bağlar ilçesinde bulunan binasına polis baskını yapıldı. 7 saat boyunca süren aramada bazı dergi, kitap ve gazetelerle birlikte Özgür Kadın Hareketi (TJA) bayraklarına el konuldu. Aynı sıralarda DBP İl Eş Başkanı Seval Gülmez’in evine de baskın yapılıp, içeride arama yapıldı.

Yakalandığı Covid-19 salgını nedeniyle o sırada evinde karantinada bulunan Gülmez, karantina süresinin tamamlanmasıyla birlikte 29 Ocak'ta gözaltına alındı. Seval Gülmez, 'terör örgütü propagandası yapmak' gerekçesiyle tutuklandı.

Kentte 5 Nisan 2021 günü yapılan polis operasyonunda 26 kadın ile birlikte gözaltına alınıp tutuklanan Gülmez hakkında "örgüt üyeliği" iddiasıyla dava açılmıştı. Gülmez, 6 Eylül'de Diyarbakır 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti.