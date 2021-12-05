Dayanışma Meclisi'nden TKP'ye ziyaret: 'Solda bağımsız bir odak oluşmalıdır' 

'Solda Bağımsız Bir Odak Oluşmalıdır' başlıklı bir açıklama yapan Dayanışma Meclisi, SOL Parti ve EMEP'in ardından TKP'ye de bir ziyarette bulundu.

Dayanışma Meclisi sekretaryasını oluşturan Oğuz Oyan, Gamze Yücesan Özdemir ve Erhan Nalçacı tarafından gerçekleştirilen ziyarette geçtiğimiz gün yapılan açıklama TKP heyetine iletildi ve bağımsız sol bir odak yaratılmasının önemine işaret edildi.

Ziyarette Dayanışma Meclisi heyeti, TKP Merkez Komite üyeleri Alpaslan Savaş, Ozan Yılmaz, Savaş Sarı ve TKP Merkez Konseyi üyesi Ali Ufuk Arikan tarafından karşılandı.

'Oldukça önemli bir adım'

Ziyarette Dayanışma Meclisi sekreteryası adına yapılan değerlendirmede, Türkiye'deki mevcut siyaset atmosferi ve emekçiler cephesindeki büyük yoksullaşmaya işaret edilirken, bu tabloda sosyalist solun yaratacağı bağımsız sol odağın Dayanışma Meclisi tarafından oldukça önemli bir adım olarak görüldüğüne vurgu yapıldı.

Ziyarette TKP heyeti adına yapılan değerlendirmede böylesi bir odağın yaratılması için yol alındığı, bu kapsamda Dayanışma Meclisi tarafından yapılan çağrı ve ziyaretlerin oldukça değerli olduğuna değinildi.

Dayanışma Meclisi: Hem umut hem de sorumluluktur

Dayanışma Meclisi tarafından dün yapılan açıklamada, "Solda bağımsız bir odak oluşmalıdır" denilmiş, şu ifadeler kullanılmıştı:

"Türkiye’nin, mevcut ekonomik/toplumsal bunalımın faturasının emekçi halka kesilmesini önleyecek düzen dışı bir seçenek oluşturulmasına; dünya egemen güçlerinin etki alanı dışında kitlelere farklı bir toplum projesi sunulmasına şiddetle ihtiyacı vardır. Solda sınıf temelli bir odak yaratılmasına yönelik olarak sürdürülen ve çok anlamlı gördüğümüz görüşmeleri bu nedenle kuvvetle desteklediğimizi kamuoyu ile paylaşmayı görev biliyoruz.

Bağımsız bir sosyalist siyaset odağının oluşturulması hem umut hem de sorumluluktur."