Dayanışma Meclisi'nden Sosyalist Güç Birliği’ne destek

Geçtiğimiz hafta Devrim Hareketi, Sol Parti, TKH ve TKP'nin çağrıcıları arasında bulunduğu Sosyalist Güç Birliği kuruluşunu ilan etmişti. Yeni kurulan birliğe 2020'de bir grup aydın, bilim insanı, sanatçı, sendikacı ve gazetecinin çalışmalarıyla kurulan Dayanışma Meclisi'nden destek geldi.

Türkiye’de halkın ve emekçilerin varoluş koşullarının iyice ağırlaştığı bir dönemde hem güçlü bir sosyalist sola olan gereksinime yanıt vermek, hem de solun daha etkin mücadele araçlarıyla dayanışmasını oluşturmak amacıyla kurulduğuna dikkat çeken Dayanışma Meclisi bugün yayınladığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Dayanışma Meclisi, Bu amaç “ülkemizin geleceğine sahip çıkıyoruz” şiarıyla yola çıkan Sosyalist Güç Birliği’nin ülkemizin eşit, özgür ve bağımsız geleceği için birlikte hareket etmek, emekçi halkın hayati sorunlarının kaynağına karşı ortak bir mücadele geliştirmek üzere açıkladığı temel mücadele hedefleriyle tümüyle çakışmaktadır.

Sosyalist Güç Birliği’nin kuruluş açıklamasında, insanın insanı sömürdüğü, eşitsizlik ve adaletsizliğin her gün daha da derinleştiği bugünkü toplumsal ve siyasi düzen reddedilmekte, yurttaşlığın tesis edilerek etnik, dinsel, mezhepsel ve toplumsal cinsiyetten kaynaklı farklılıklar nedeniyle ayrımcılığın ve karşıtlıkların ortadan kaldırıldığı, herkesin eşit ve kardeşçe yaşayacağı özgür bir cumhuriyetin kurulması gerektiği dile getirilmektedir. Bunu gerçekleştirmek isteyen herkes ortak mücadeleye davet edilmektedir.

Biz Dayanışma Meclisi olarak Sosyalist Güç Birliği’nin hedeflerini tümüyle paylaştığımızı ve desteklediğimizi, bu mücadeleyi birlikte büyütmek için dayanışma içinde olacağımızı ilan ederiz."