Dayanışma Meclisi toplantıları sürüyor: 'Kapitalizmin ömrünü kısaltmak mümkün ve gereklidir'

Dayanışma Meclisi toplantılarında bu hafta Kadıköy İşçi Evi'nde, iktisat profesörü ve Dayanışma Meclisi Üyesi Oğuz Oyan'ın konuk olduğu toplantı, market, kurye, inşaat, kültür ve ofis gibi farklı alanlardan işçilerin katılımıyla gerçekleşti.

"Kapitalizm bir çıkmaz sokaktır" başlığıyla duyurulan toplantıda Oğuz Oyan, kapitalizmin tarihini ve güncel durumunu konu alan bir sunum yaptı.

'Kapitalizmin ömrünü kısaltmak mümkün ve gereklidir'

Türkiye'de, Cumhuriyet tarihi boyunca burjuvazinin tarihinin konuşulduğu toplantıda patron sınıfının kriz dönemlerinden zenginleşerek çıkmasını sağlayan siyasi hamleler, bu dönemlerde çözüm olarak ortaya çıkan siyasi figürler, AKP iktidarı ve sermaye sınıfının güncel çıkarları gibi başlıklar üzerinde duruldu.

Sunumunda kapitalizmin tükenen bir düzen olmasına rağmen çok yıkıcı olduğunu belirten Oyan, bu düzenin ömrünü daha da kısaltmanın mümkün ve çok gerekli olduğunu vurguladı.

İşçilerin sorularıyla devam eden sohbette asgari ücret, yoksullaşma, sarı sendikacılık, AKP iktidarının yağmaladığı kaynaklar, patron sınıfını tarihiyle tanımanın gereği, çürümeyle başa çıkmanın yolları üzerine tartışıldı.

'Sosyalizmin güncelliği' toplantıları devam edecek

Dayanışma Meclisi'nin duyurduğu "Türkiye'de sosyalizmin güncelliği" tartışmaları Ocak ayında da farklı semt evlerinde devam edecek.