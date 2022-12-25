Dayanışma Meclisi toplantıları sürüyor: Egekent Semt Evi'nde 'sosyalizmde sağlık' tartışıldı

Dayanışma Meclisi'nin Türkiye’de sosyalizmin güncelliğini tartıştığı toplantılar devam ediyor.

İzmir Çiğli'deki Egekent Semt Evi'nde bugün Dayanışma Meclisi'nden Doç. Dr. Necati Çıtak'ın katılımıyla "Sosyalizmde sağlık sistemi nasıl olacak?" başlıklı etkinlik yapıldı.

Toplumcu sağlık politikalarının oluşumu, SSCB'deki sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi veren Çıtak, bunun o dönemde ülkemize de olumlu yönde yansımalarını anlattı.

12 Eylül darbesinin ardından her şeyde olduğu gibi sağlıkta da kazanımların elden çıktığını dile getiren Çıtak her şeyde olduğu gibi sağlıkta da sınıf farklılığı olduğunu, zenginlerin sağlık hizmetlerine çok rahat ulaşabildiğini, işçi sınıfınınsa sağlık hizmetine ulaşmakta zorlandığını ifade etti.

Özel hastanelerin sayısı artarken kamu hastanelerin teker teker kapandığını vurgulayan Çıtak çözümün sosyalist sistemde yapılacak yeniden planlamada olduğunu vurguladı. Çıtak hem çalışma saatlerinin azalması hem de sosyal refahın artmasının sağlık sistemine olumlu yansıyacağı belirtti.

Pandemi döneminde işçi sınıfının nasıl ölüme sürüklendiğinin örneklerle gösterildiği sunumda sosyalizmde sağlıkta Küba ile Türkiye arasındaki farklar rakamlarla karşılaştırıldı.

Sağlık ocakları ve dispanserlerin sosyalizmde tekrar faaliyete geçeceği belirtildi.

Önleyici sağlık sisteminin hayata geçeceği, iş yerlerinde ve evlerde pratiğe dönüşeceği, ilaç ve sağlık araç, gereçlerin devletleştirileceği belirtildi.

Sunumun ardından etkinlik katılımcıların katkılarıyla devam etti.