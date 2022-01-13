Dayanışma Meclisi Küba Dostluk Derneği’ni ziyaret etti

Oğuz Oyan, Gamze Yücesan Özdemir ve Erhan Nalçacı’dan oluşan Dayanışma Meclisi Sekretaryası “Dayanışma Ablukadan Güçlüdür” başlıklı Küba’yla dayanışma kampanyasına desteklerini sunmak için José Marti Küba Dostluk Derneği’ni ziyaret etti.

Dayanışma Meclisi üyeleri Küba’yla dayanışmak için kendi aralarında topladıkları bağışı Küba Dostluk Derneği’ne iletti. Buluşmada söz alan Oğuz Oyan, “Sizlere ilettiğimiz miktar sembolik de olsa, önemli olan Küba’yla dayanışma duygusudur, Küba’nın yalnız olmadığını ülkemizden de hissettirmektir. Bu nedenle başlattığınız kampanya çok kıymetli, böyle bir çağrı düzenlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Küba hepimize umut olmaya devam ediyor.” şeklinde konuştu.

José Marti Küba Dostluk Derneği üyeleri de Dayanışma Meclisi’ne kampanyanın son durumuna dair bilgileri aktardı. Türkiyeli Küba dostlarının kampanyaya olan ilgisinden mutlu olduklarını aktaran JMKDD Yönetim Kurulu Başkanı Nahide Özkan, Dayanışma Meclisi’ne gerçekleştirdikleri ziyaret için teşekkür etti.

Buluşmanın sonunda Dayanışma Meclisi ve JMKDD’nin kampanyanın yaygınlığını artırmak için ortaklaşa düzenleyebileceği etkinlikler üzerine konuşuldu.

Dayanışma Meclisi’nin 23 Aralık 2021’de yaptığı kampanyaya destek açıklamasında “Küba’ya borçluyuz. Küba uzaklarda, küçük bir ada ülkesi. Uzaklarda ama dünya üzerinde herkese, her yere yakın. Tarihiyle, kültürüyle, mücadeleci halkıyla ve sosyalizm ısrarıyla. Küba, kendinde, sosyalizmde ısrar etmenin bedelini, hepimiz adına, tüm dünya halkları adına emperyalizmin saldırılarına ve benzeri görülmemiş bir ablukaya maruz kalarak ödüyor. Ödüyor ama taviz de vermiyor. Küba halkı, emperyalizme boyun eğmiyor. […] Dayanışma Meclisi olarak José Martí Küba Dostluk Derneği tarafından başlatılan Dayanışma Ablukadan Güçlüdür! kampanyasını destekliyoruz. Ve emekçi halkımızı da bu dayanışmaya katılmaya çağırıyoruz. Emperyalizm yenilecek, Küba yaşayacak!” denmişti.

JMKDD’nin 21 Kasım 2021’de başlattığı Küba’yla dayanışma kampanyası kapsamında tedarik edilip Küba’ya bağışlanacak malzemeler aşağıdaki gibidir:

- 23G x 1" iğneli 1 ml.'lik enjektör,

- 23G x 1" iğneli 2,5 ve 3 ml.'lik enjektör,

- 22G x 1" iğneli 2,5 ve 3 ml.'lik enjektör,

- N-95 maske,

- Foley Sonda,

- Tıbbi eldiven.

Kampanya resmi bağış hesap numarası aşağıdaki gibidir:

Türkiye İş Bankası Meşrutiyet Şubesi

Jose Marti Küba Dostluk Derneği Genel Merkezi adına

IBAN: TR47 0006 4000 0014 2131 1477 98