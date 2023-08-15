Dayanışma Meclisi: Barış Pehlivan medyanın övünç kaynağıdır

Gazeteci Barış Pehlivan kaleme aldığı bir yazı nedeniyle hakkında açılan dava sonucu sekiz ay hapis cezası aldı ve beşinci defa cezaevine girdi.

Dayanışma Meclisi, Pehlivan'ın cezaevine girmesine ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Pehlivan için dayanışma mesajı iletilirken, Dayanışma Meclisi üyelerinin kurmaca davanın derhal geri çekilmesini talep ettiği vurgulandı.

Dayanışma Meclisi'nin 'Barış Pehlivan medyanın övünç kaynağıdır' başlıklı açıklamada "Bu kirli düzenin çarkları Barış'ı, Barışları ve baskı altındaki medya mensuplarını öğütemeyecektir" denildi.

Açıklama şöyle:

"Dayanışma Meclisimizin değerli üyesi Barış Pehlivan dostumuz, Türkiye gazeteciliğinin her zaman övünç kaynağı olabilecek bir düzeye çoktan erişmiştir. Bu düzenin her türlü hukuksuzluğunu/adaletsizliğini, insan ve doğa sömürüsünü, kamusal ve toplumsal kaynakların fütursuzca yağmalanmasını, AKP döneminde siyaset-bürokrasi-ticaret üçgeni üzerinden artan bir pervasızlıkla sürdürülen yolsuzlukları, çağından ve ülkesinden sorumlu bir gazeteci olarak teşhir etmeyi görev edinmiş örnek bir araştırmacı gazetecidir.

Barış Pehlivan yazılı ve görsel medyada sürdürdüğü bu etkinliğini, gene değerli dostumuz ve üyemiz Barış Terkoğlu ile birlikte kaleme aldığı çok sayıda belgesel kitap üzerinden daha kapsamlı ve kalıcı metinlere dönüştürerek toplumla paylaşmıştır. Bu çabalar, ister istemez, toplumu ve siyaset alanını harekete geçirici çağrılara da dönüşmüş ve bu çürümüş iktidarı ve FETÖ gibi cemaatçı ortaklarını giderek rahatsız etmeye başlamıştır. Barış Pehlivan'a bunun bedeli şimdiye kadar dört kez yaşadığı uzun süreli tutuklanma cezalarıyla ödetilmek istenmiştir. Barış şimdi yeniden aşırı zorlama/uyduruk bir hukuksuzluklar zinciriyle beşinci kez özgürlüğünden mahrum bırakılmak üzeredir. Çürümüş AKP düzeni, kirli düzen çarklarına çomak sokmaya 'cüret' ettiğini düşündüğü Barış Pehlivan'ı, Merdan Yanardağ'dan sonra sistemin yeni bir esiri olarak rehin almak ve onların üzerinden tüm eleştirel medyaya gözdağı vermek istemektedir.

Boşuna gayret. Bağımsız, eleştirel ve sosyalist gazeteciler bu zorba-faşist yöntemlerle susturulamazlar, geri adım atmaya zorlanamazlar. Daha önce FETÖ yargısı eliyle defalarca denenen bu yöntemlerin bir sonuç verdiği görülmemiştir.

Saray rejiminin, seçimleri kazanması halinde, kendisine bağımlı kıldığı yargıyı daha kullanışlı bir aygıta çevireceği, emek ve laiklik düşmanı gerçek yüzünü daha pervasızca ortaya çıkaracağı, talan düzenini sürdürmek için daha despotik yöntemlere başvuracağı kimsenin meçhulü değildi. Ama rejimin daha açık sergilenmeye başlanan bu nitelikleri aynı zamanda onun zaaflarıdır; bu kapkaç düzeninin teşhir edilmesi bakımından bağımsız medyaya ve sosyalistlere sunulmuş eleştiri/mücadele fırsatlarıdır.

Bu kirli düzenin çarkları Barış'ı, Barışları ve baskı altındaki medya mensuplarını öğütemeyecektir. Merdan Yanardağ'ı mahkum edemeyecektir. Şanlı Gezi Direnişini kriminalize edemeyecek, esir alınan Gezi direnişçilerini toplumun gözünden düşüremeyecektir. Toplum buna izin vermeyecektir. Dayanışma Meclisi üyeleri olarak biz izin vermeyeceğiz.

Barış Pehlivan yalnız değildir, asla da olmayacaktır. Dayanışma Meclisi'nin tüm üyeleri Barış Pehlivan ile en derin dayanışma duygularını ifade ederken, bu kurmaca davanın derhal geri çekilmesini talep etmektedirler.

Barış Pehlivan'a özgürlük! Bağımsız medyaya dokunmayın!"