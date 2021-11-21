Dayanışma Meclisi Ankara’da toplandı

2020’nin Eylül ayında gazeteci, akademisyen, emek ve kitle örgütü yöneticileri, yazar ve sanatçıların birlikte tartışma ve üretme platformu olarak kurulan Dayanışma Meclisi pandemi sürecinde çevrimiçi toplantılarda bir araya gelmek zorunda kalmıştı. Bu zorluğa karşın bir emekçi cumhuriyetini tanımlayan “Yeni Bir Cumhuriyete Doğru” gibi birçok rapor ve bildiri üreten Dayanışma Meclisi daha yoğun ve halkla buluşan bir tarzda çalışma kararı aldı.

Son dönemde dışa açık panellerle toplumla buluşan Dayanışma Meclisi’nin ilk yüz yüze toplantısı Dayanışma Meclisi sözcüsü Oğuz Oyan’ın açış konuşması ile başladı. Aydemir Güler’in güncel siyasete ilişkin sunusundan sonra iki oturum boyunca siyasi durum ve yapılması gerekenler üzerine tartışıldı. Sol içi ittifakları da değerlendiren Dayanışma Meclisi sürecin takipçisi olma kararı aldı.

Dayanışma Meclisi önümüzdeki hafta İzmir’de Tolga Binbay, Engin Solakoğlu ve Aydemir Güler’in katılımıyla bir panel düzenleyecek. 28 Kasım Pazar Günü Eski Konak Sineması, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde “Türkiye’de siyasi durum. Kadim soru: Ne yapmalı?” başlığındaki panel 15.00’da başlayacak.