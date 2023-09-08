Dayanışma gecesi: 50. Yılında Şişli Tiyatrosu Yaşasın

Şişli Tiyatrosu, ekonomik krizin kültür sanat alanında yarattığı baskıya karşı bir dayanışma kampanyası başlattı.

2008 yılında mali sebeplerle kapanmak zorunda kalan ve 2020'de Mustafa Kalkan tarafından yenilenerek açılan Şişli Tiyatrosu, yeniden kapanma tehdidiyle karşı karşıya.

Mustafa Kalkan, pandemi, deprem, seçim ile geçen yıllardan kalan birikmiş kira borcuyla yeni sezona başlanmak zorunda olduğunu aktarırken, kiraların yanı sıra oyunların maliyetlerinin çok yükseldiğini, seyircilerin ise bu yükü karşılayacak bilet fiyatlarına güçlerinin yetmediğini belirtti.

Kalkan, önümüzdeki sezona ilişkin olarak şunları aktardı:

“Türkiye’nin içinden geçtiği kültürel yıkım ve ekonomik kriz düşünüldüğünde kültür sanat alanı yalnızca siyasi olarak değil, maddi olarak da bir baskı altında. Devletten ve belediyelerden destek alamıyoruz. Tiyatromuzu ayakta tutmak ve yaşatmak için bir dayanışma başlattık. İnsanın aydinlanma mücadelesinde sanatın ve tiyatronun rolü tartışılamaz. İstanbul'un göbeğinde, Şişli'de 50 yıllık bir tarihe sahip bu tiyatro salonunun sermaye egemenliği ve sanat düşmanı gericiliğe karşı ayakta tutulmasının hepimizin sorumluluğunda olduğunu düşünüyorum."

Sanatçı Orhan Aydın'ın ve Levent Üzümcü’nün oynadığı, Gülcan Altan'ın şarkılarıyla, Dengin Ceyhan'ın piyanosuyla eşlik ettiği gazeteci Uğur Mumcu anısına hazırlanan “Unutma Bizi” oyunu bu dayanışma kapsamında, geliri tiyatroya bağışlamak üzere, 9 Ekim günü, 20.30’da Şişli Tiyatrosu’nda gösterilecek.

Etkinlik biletlerine bu linkten ulaşılabilir.