Dayanışma Forumu'nun yeni sayısı çıktı: AKP dönemi liberalizmi

Dayanışma Meclisi'nin yayın organı Dayanışma Forumu'nun yeni sayısı yayınlandı. Yayın hayatına bir yıl önce merhaba diyen Dayanışma Forumu yaklaşık iki ayda bir çıkan her yeni sayısında Türkiye'nin ve Dünyanın yakın geçmişine ışık tutan dosyalara yer veriyor. Eylül 2022 tarihli 6. sayının dosya konusu ise önemli bir konuyu ele alıyor: AKP dönemi liberalizmi.

Geride bıraktığımız 20 yıl içinde farklı tartışmalara konu olan AKP dönemi liberalizmi dosyada yer alan birbirinden önemli yazılar ve söyleşilerle ele alınıyor.

Korkut Boratav, Oğuz Oyan'ın kendisi ile yaptığı söyleşide AKP'nin uyguladığı ekonomik liberalizmin Türkiye'deki kökenlerine ve bugününe dair görüşlerini aktarıyor. Hüseyin Özel ise liberalizmin Avrupa tarihine gömülü tarihsel kökenlerini inceliyor. Erhan Nalçacı, oldukça önemli yazısında titiz bir Marksizm dersi veriyor ve geçmişten günümüze liberal ideologların ana temalarını sağlam bir Marksist çerçeve ile ele alıyor. Gazeteci Orhan Gökdemir ise AKP dönemi ve liberalizm denince akla ilk gelen siyasi hatlardan birisini tartışıyor: Yetmez Ama Evet!

Aydemir Güler yine AKP döneminde çok kritik olan bir konuyu ele alıp Kürt ulusalcılığı ile liberalizmin bağını değerlendirirken akademisyen Fatih Yaşlı, bu topraklarda Osmanlı'dan AKP'ye uzanan liberalizmin sürekliliğini tartışıyor. Gazeteci Mustafa Kemal Erdemol Taraf’tan benzerlerine yine AKP döneminin çok kritik uğraklarından birini, yani medyayı irdeliyor.

AKP ve liberalizm söz konusu olunca sanatı ve “sanatçıları” unutmak da mümkün değil. Haluk Polat ise bu bol gelgitli ilişkiyi ele alıyor. Öte yandan AKP dönemindeki yine bir diğer tartışmalı alan da hukuk sistemi oldu ve hukuku da Anayasa Mahkemesi emekli raportörü Ali Rıza Aydın ele aldı. Liberalizm denince akla gelen bir diğer müdahale alanı da sendikalar. Sendikalardaki liberal etkiyi de Burçak Özoğlu inceledi. Ve dosyanın son yazısı ise sağlıkla ilgili. Tıp doktorları Necati Çıtak ve Tolga Binbay sağlıktaki liberal etkileri ve kötürümleşen sağlığımızı ele aldılar.

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