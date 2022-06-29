Dayanışma Forumu'nun yeni sayısı çıktı

Türkiye’de halkın ve emekçilerin varoluş koşullarının iyice ağırlaştığı bir dönemde hem güçlü bir sosyalist sola olan gereksinime yanıt vermek, hem de solun daha etkin mücadele araçlarıyla dayanışmasını oluşturmak hedefiyle Eylül 2020’de kurulan Dayanışma Meclisi’nin yayın organı olan Dayanışma Forumu’nun yeni sayısı yayımladı.

Dayanışma Forumu’nun 5. sayısının ana temasını "Türkiye’de Enerji ve Gıda Güvenliği Krizi" oluşturuyor. Dayanışma Forumu'nda Erhan Karaçay, Cemil Kocatepe, Necdet Pamir, Suat Özeren, Ahmet Soysal ve Orhan Gökdemir'in yazılarının yanı sıra Oğuz Oyan ile yarım ve gıda politikaları üzerine bir söyleşi de yer alıyor.

Dayanışma Forumu'nun 5. sayısına buradan ulaşabilirsiniz.