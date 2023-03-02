Dayanışma Forumu'nun 7. sayısı çıktı: 'Türkiye'de Sosyalizmin Güncelliği'

Dayanışma Meclisi'nin yayını Dayanışma Forumu'nun 7. sayısı "Türkiye'de Sosyalizmin Güncelliği" başlığıyla çıktı. Kasım ayından bu yana semt ve işçi evlerinde Dayanışma Meclisi üyelerinin katılımıyla aynı üst başlıkta çok sayıda toplantı gerçekleştirildi. Toplantılara katılan emekçilerle dış politikadan sağlığa, laiklikten emek gündemine, pek çok başlıkta sosyalizmin ülkedeki güncelliği hakkında tartışmalar yürütüldü.

Dayanışma Forumu'nun yedinci sayısı bu toplantıların da bir çıktısı olacak şekilde hazırlandı. Forumun yeni sayısında Mustafa Türkeş, Erhan Nalçacı, Barış Zeren, Sinan Odabaşı, Orhan Gökdemir, İnci Boyacıoğlu, Gamze Yücesan Özdemir ve Burçak Özoğlu'nun yazıları yer alıyor.

Dayanışma Forumu'nun sunuş yazısı şöyle:

Dayanışma Meclisi Türkiye’nin içinden geçtiği zor koşullarda Türkiye’de sosyalizmin güncelliği tartışmasına katkıda bulunmaya karar verdi. Bu amaçla, halkın örgütlenmesine ve sosyalizmin tartışabilir hale gelmesine dönük olarak Türkiye’de sosyalizmin güncelliği konusunu emekçilerin buluşma mekanları olan semt ve işçi evlerinde tartışmaya açtı, son bir ayda ülkenin 27 ayrı noktasında Dayanışma Meclisi üyeleri tarafından seminerler gerçekleştirildi.

Sosyalizmin güncelliğini gerekçelendirmek ancak somut mücadelelerde adım atmakla ve sosyalizm mücadelesini yükseltmekle mümkündür, bu nedenle semt evlerinde emekçilere dönük bu pratik çalışma çok değerlidir.

Sosyalizm mücadelesinin bir parçası olması amacıyla Dayanışma Forumu'nun yedinci sayısı “Sosyalizmin Güncelliği” konusuna ayrıldı. Konunun çok boyutlu ve oldukça geniş kapsamlı olması nedeniyle Dayanışma Meclisi üyelerinin yazıları katkı niteliğindedir. Kapitalizmin bugün yaşadığı istikrarsız gidişatın insanlığı ne gibi felaketlere ve toplumsal patlamalara sürükleyeceği şimdiden öngörülemez. Kapitalizm bugün dünya halklarına istikrarlı bir gelecek vadedemeyen, ekonomik, sosyal, kültürel ve en önemlisi ideolojik olarak tıkanmış bir sistem. Türkiye kapitalizmi ise özellikle son yıllarda AKP’nin izlediği politikaların da etkisiyle kapitalizmin krizinden daha derinden etkileniyor ve bunu toplumsal bunalım düzeyinde yaşıyor.

Son yıllarda başta emekçiler üzerinde olmak üzere Türkiye’de toplumsal yaşam ve üretim ilişkileri kapitalizm tarafından daha güçlü bir biçimde belirleniyor, kamusal alanlar metalaştırılıyor, sömürü daha çıplak hale geliyor.

Son 30 yılda ücretli emeğin istihdam içindeki payının iki kat artarak yüzde 70’e ulaştığı, emeğin proleterleşme sürecinin çok hızlandığı görülüyor. Ancak emeği ile geçinenler bu düzende üretilen toplumsal zenginlikten her geçen gün daha az pay alıyor, bölüşüm emekçiler aleyhine hızla bozuluyor, yoksulluk, eşitsizlik artıyor. Düzeninin geniş halk kesimlerinin ekonomik, sosyal ve siyasal hak taleplerini karşılayamaması, bu kesimlere yönelik gelecek vaat eden politikalar uygulayamaması ümitsizliği ve geleceksizliği son yıllarda daha fazla karşımıza çıkarıyor.

Toplumsal sınıfların büyük bir kısmı bu nedenle mutsuz, güvencesiz ve geleceksiz. Yeni bir düzenin kurulması arayışı ve isteği emekçi sınıflar için her geçen gün daha fazla kendini dayatıyor. Kısaca hayatın kendisi düzen değişikliğini gerektiriyor, sosyalizmin güncelliğini kaçınılmaz biçimde görünür kılıyor.