Dayanışma Forumu'nun 4. sayısı çıktı: AKP döneminde Türkiye dış politikası

Dayanışma Meclisi tarafından çıkarılan Dayanışma Forumu'nun 4. sayısı "AKP döneminde Türkiye dış politikası" başlığıyla çıktı.

Forum'daki yazılar Dayanışma Meclisi üyesi, alanında uzman akademisyen, yazar, gazeteci ve siyasetçiler tarafından kaleme alındı.

Forum'un bu sayısında yer alan ve soL'da da yer vereceğimiz yazılar şöyle:

SÖYLEŞİ • Erhan Nalçacı ile AKP döneminde Türkiye’nin Dış Politikası

Ekin Oyan ALTUNTAŞ • AKP Dış Politikasının Ekonomi-Politiği

Engin SOLAKOĞLU • AKP’nin ABD ve AB ile İlişkileri

Ceyda KARAN • AKP dış politikasında yeni faktör: Ukrayna, Kırım ve Donbass

Mustafa TÜRKEŞ • Diplomasiden Çatışmaya Ukrayna’da Krizin Dönüşümü

Musa ÖZUĞURLU • AKP’nin Dış Politikası, Suriye ve İhvan

Engin SOLAKOĞLU • Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan

Murat AKAD • Dış Politikada Afrika “Açılımı”

Musa ÖZUĞURLU • Müslüman Kardeşler Örgütü